Paramount contra Netflix: la oferta hostil por Warner y HBO y una pelea de fondo

La guerra ha pasado de ser una carrera por suscriptores a una lucha por la infraestructura y el patrimonio de Hollywood. La decisión final recae ahora sobre el Consejo de Administración de WBD, que debe evaluar qué propuesta ofrece el mayor valor y menor riesgo a largo plazo para sus accionistas.

Hollywood en tensión

Este asalto agresivo se desarrolla en un contexto de profunda transformación, marcado por las recientes protestas de Hollywood (huelga de guionistas y actores). Estas huelgas evidenciaron la precariedad laboral y la necesidad de una reestructuración de los modelos de negocio del streaming. Los creativos y técnicos observan con recelo cómo estas megafusiones podrían intensificar la centralización del poder, potencialmente afectando los presupuestos de producción y los derechos residuales.

HBO Max

Por otro lado, la amenaza de una concentración masiva está bajo escrutinio regulatorio. Si Netflix adquiere el streaming y los estudios, analistas señalan que podría obtener una cuota de mercado global de suscriptores (SVOD) cercana al 43%, una posición dominante que inevitablemente atrae el escepticismo regulatorio. Paramount, al incluir todo WBD, argumenta que su oferta podría enfrentar menos incertidumbre en el proceso de aprobación, ya que no crearía un monopolio tan estricto solo en el segmento SVOD. El resultado definirá la estructura de la producción y distribución audiovisual global para la próxima década.