Paramount contra Netflix: la oferta hostil por Warner y HBO y una pelea de fondo

La industria del entretenimiento se encuentra en un punto de ebullición, y el reciente anuncio de la oferta hostil de Paramount para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) y HBO ha encendido la mecha de una guerra corporativa sin precedentes. Este movimiento se da justo después de que Netflix confirmara su propio interés en partes del conglomerado.
La batalla por HBO y Warner
La contienda comenzó con la oferta de Netflix, valorada en cerca de 83.000 millones de dólares, que se centraba selectivamente en la división de streaming (HBO Max) y los estudios de cine y televisión de WBD. El plan de Netflix parecía ser absorber la capacidad de producción y la base de suscriptores clave, dejando afuera otros activos.
Paramount, sin embargo, respondió con un asalto agresivo. A través de su CEO David Ellison, presentó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo que supera los 108.000 millones de dólares, ofreciendo una prima superior por acción. Crucialmente, la oferta de Paramount busca la totalidad del conglomerado, incluyendo activos sensibles como CNN. Este carácter integral y la prima buscan convencer directamente a los accionistas de WBD.
La guerra ha pasado de ser una carrera por suscriptores a una lucha por la infraestructura y el patrimonio de Hollywood. La decisión final recae ahora sobre el Consejo de Administración de WBD, que debe evaluar qué propuesta ofrece el mayor valor y menor riesgo a largo plazo para sus accionistas.
Hollywood en tensión
Este asalto agresivo se desarrolla en un contexto de profunda transformación, marcado por las recientes protestas de Hollywood (huelga de guionistas y actores). Estas huelgas evidenciaron la precariedad laboral y la necesidad de una reestructuración de los modelos de negocio del streaming. Los creativos y técnicos observan con recelo cómo estas megafusiones podrían intensificar la centralización del poder, potencialmente afectando los presupuestos de producción y los derechos residuales.
Por otro lado, la amenaza de una concentración masiva está bajo escrutinio regulatorio. Si Netflix adquiere el streaming y los estudios, analistas señalan que podría obtener una cuota de mercado global de suscriptores (SVOD) cercana al 43%, una posición dominante que inevitablemente atrae el escepticismo regulatorio. Paramount, al incluir todo WBD, argumenta que su oferta podría enfrentar menos incertidumbre en el proceso de aprobación, ya que no crearía un monopolio tan estricto solo en el segmento SVOD. El resultado definirá la estructura de la producción y distribución audiovisual global para la próxima década.