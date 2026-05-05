El comercio online en Argentina se prepara para su etapa más fuerte del año. Las cámaras del sector confirmaron las fechas oficiales para las dos grandes maratones de descuentos que marcan el cierre del calendario comercial: el Cyber Monday y el Black Friday. Ambas propuestas buscan incentivar el consumo en categorías clave como turismo, tecnología, indumentaria y electrodomésticos.
Ofertas y descuentos: fechas confirmadas del Black Friday y Cyber Monday 2026 en Argentina
Los eventos de compras online más importantes del año, Black Friday y Cyber Monday, ya tienen sus días definidos. El cronograma
El primer turno será para el Cyber Monday 2026, el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Según el cronograma oficial, las ofertas principales estarán disponibles durante los días 2, 3 y 4 de noviembre. Sin embargo, para aquellos que no lleguen a realizar sus compras en ese plazo, muchas marcas extenderán sus beneficios bajo la modalidad de la Cyber Week, que se desarrollará entre el 5 y el 8 de noviembre.
Fechas oficiales del Cyber Monday y el Black Friday 2026
Pocas semanas después llegará el turno del Black Friday, la tradición de origen estadounidense que ya está plenamente instalada en el mercado argentino. En esta edición 2026, el día central será el viernes 27 de noviembre. Al igual que en años anteriores, la tendencia indica que las rebajas no se limitarán a un solo día, sino que continuarán durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, días que conforman la denominada Black Week.
Desde el sector recomiendan a los usuarios registrarse previamente en los sitios oficiales y seguir de cerca las cuotas sin interés, que suelen ser el principal atractivo para los consumidores.
- Cyber Monday: 2, 3 y 4 de noviembre.
- Cyber Week: del 5 al 8 de noviembre.
- Black Friday: viernes 27 de noviembre.
- Black Week: 28 y 29 de noviembre.
Con este calendario confirmado, las empresas ya trabajan en la logística y el stock. Lo más interesante será saber, más allá de las ofertas y descuentos, qué bancos se prenderán en la movida y qué cantidad de cuotas sin interés ofrecerán, ya que esta alternativa de pago resultará clave en un contexto de volatilidad económica permanente en el país.