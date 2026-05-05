Ofertas y descuentos: fechas confirmadas del Black Friday y Cyber Monday 2026 en Argentina

Fechas oficiales del Cyber Monday y el Black Friday 2026

Pocas semanas después llegará el turno del Black Friday, la tradición de origen estadounidense que ya está plenamente instalada en el mercado argentino. En esta edición 2026, el día central será el viernes 27 de noviembre. Al igual que en años anteriores, la tendencia indica que las rebajas no se limitarán a un solo día, sino que continuarán durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, días que conforman la denominada Black Week.

Desde el sector recomiendan a los usuarios registrarse previamente en los sitios oficiales y seguir de cerca las cuotas sin interés, que suelen ser el principal atractivo para los consumidores.

ventas online estados unidos navidad freepik (2) Nada mejor que comprar con descuentos y en cuotas sin interés. Crédito: Freepik.

Cyber Monday: 2, 3 y 4 de noviembre.

Cyber Week: del 5 al 8 de noviembre.

Black Friday: viernes 27 de noviembre.

Black Week: 28 y 29 de noviembre.

Con este calendario confirmado, las empresas ya trabajan en la logística y el stock. Lo más interesante será saber, más allá de las ofertas y descuentos, qué bancos se prenderán en la movida y qué cantidad de cuotas sin interés ofrecerán, ya que esta alternativa de pago resultará clave en un contexto de volatilidad económica permanente en el país.