Minas Argentinas sale al mercado para financiar la construcción de un parque fotovoltaico

Los fondos serán destinados a la construcción del Parque Solar Calicanto, que lleva adelante la firma Calicanto Solar, subsidiaria de Minas Argentinas.

Calicanto03.jpg El parque fotovoltaico tendrá casi 72 hectáreas de extensión.

El lanzamiento de esta ON se da luego de que Fix SCR, afiliada a Fitch Ratings, confirmara la calificación A+(arg) Perspectiva Estable para Minas Argentinas y asignara calificación A1(arg) para la emisión de Corto Plazo y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas este jueves. Se trata de una de las calificaciones más altas del mercado argentino y confirma el éxito del proceso de transformación encarado por la compañía desde septiembre de 2023.

Los organizadores y colocadores de la ON serán Balanz Capital Valores SAU e Inviu SAU. La oferta pública se realizará el jueves 12 de febrero a través de esas instituciones financieras.

Al tratarse de la primera emisión de deuda de Minas Argentinas S.A., este paso marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia financiera de la compañía, independientemente del resultado que se obtenga con esta ON. La colocación de una Obligación Negociable permitirá diversificar las fuentes de financiamiento e impulsar un proceso de crecimiento orgánico apalancado en deuda sostenible, alineado con la solidez operativa del proyecto y las perspectivas de expansión de la empresa.

Calicanto02.jpg

Este avance se inscribe en el sostenido proceso de expansión y consolidación de Aisa Group, un holding internacional que en los últimos años ha fortalecido su posicionamiento a través de inversiones diversificadas, disciplina financiera y creando vínculos con las comunidades y regiones en donde trabaja.

Con operaciones en minería, energía, pesca y desarrollo urbano y presencia en América, Europa y Asia, el grupo combina solidez patrimonial, capacidad de ejecución y reinversión continua en activos estratégicos, respaldando el crecimiento de sus compañías y su acceso, ahora, al mercado de capitales.

El Parque Solar Calicanto

El Parque Solar Calicanto se emplazará en un terreno de 71,9 hectáreas en el departamento Belgrano, provincia de San Luis. Tendrá una capacidad instalada de 51 MWp, con una generación estimada de 110,1 GWh anuales, suficientes para abastecer a más de 80.000 hogares. Su conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí. El presupuesto total de la obra asciende a US$ 36,8 millones, de los cuales ya se han ejecutado US$ 10,5 millones.

Ya se avanzó con la compra de más de 80.000 paneles solares, centros de transformación, estructuras y sistemas de seguimiento (trackers), inversores, sistemas eléctricos, de control y monitoreo, y demás equipamiento. Estos insumos ya comenzaron a llegar al predio e iniciarán su montaje en marzo próximo. Los trabajos estarán finalizados en diciembre de 2026, previendo su entrada en operación antes de fin de año. Más del 50% de la producción futura del parque ya cuenta con acuerdos de venta.

A comienzos de 2026, el Gobierno nacional oficializó el ingreso de Minas Argentinas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La compañía ejecutará una inversión superior a los US$ 650 millones para el desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP). El yacimiento minero ubicado en San Juan está actualizando sus Informes de Recursos y Reservas siguiendo las normas NI 43-101 (canadiense) y el Código JORC (australiano). Gualcamayo cuenta hoy con 7,1 millones de onzas GEO (gold equivalent ounces) de recursos, de las cuales 4,9 millones de onzas están categorizadas como reservas.