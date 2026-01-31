Mendoza refuerza controles ambientales en minería con la creación de una Junta Disciplinaria

El director de Minería, Jerónimo Shantal, dispuso la creación de la Junta Disciplinaria, integrada por un equipo de especialistas, que tendrá a su cargo la graduación y aplicación de sanciones ante infracciones al régimen minero provincial. El organismo entró en vigencia este viernes, a partir de la publicación de la Resolución 121 en el Boletín Oficial.
La medida se enmarca en las atribuciones conferidas a la Dirección de Minería por la Ley N° 9.529 y la normativa complementaria, que la establece como autoridad técnico-administrativa responsable de la regulación, control y fiscalización de la actividad minera, promoviendo un desarrollo sostenible y compatible con la protección ambiental y el interés público.
La creación de la Junta Disciplinaria responde a la necesidad de fortalecer el ejercicio de la potestad sancionatoria, asegurando que las sanciones se apliquen conforme a los principios de legalidad, derecho de defensa, razonabilidad y proporcionalidad, tal como lo exige la normativa de la Ley Impositiva y el marco ambiental.
A través de la Resolución se designa en la Junta a María Jimena Ponce, Guillermo Jesús Bickham y al abogado Hernán Díaz Moyano.
El auge de la minería en Mendoza
La creación de la Policía Ambiental Minera se da en un momento de impulso de la minería en la exploración de cobre y de uranio en Malargüe y del inicio de la actividad extractiva en Uspallata, con PSJ Cobre Mendocino.
En el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre en Las Heras, los legisladores opositores planteaban la necesidad de controles efectivos, a lo largo de todo el proceso. Ahora, además de la Policía Ambiental se complementa este órgano que aplicará la sanciones y llevará adelante todo el proceso administrativo para que las mineras puedan hacer sus presentaciones.