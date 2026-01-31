Mendoza refuerza controles ambientales en minería con la creación de una Junta Disciplinaria

Jerónimo Shantal en la presentación del primer camión 100% eléctrico de Argentina.jpeg Jerónimo Shantal, director de Minería en Mendoza.

A través de la Resolución se designa en la Junta a María Jimena Ponce, Guillermo Jesús Bickham y al abogado Hernán Díaz Moyano.

El auge de la minería en Mendoza

La creación de la Policía Ambiental Minera se da en un momento de impulso de la minería en la exploración de cobre y de uranio en Malargüe y del inicio de la actividad extractiva en Uspallata, con PSJ Cobre Mendocino.

En el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre en Las Heras, los legisladores opositores planteaban la necesidad de controles efectivos, a lo largo de todo el proceso. Ahora, además de la Policía Ambiental se complementa este órgano que aplicará la sanciones y llevará adelante todo el proceso administrativo para que las mineras puedan hacer sus presentaciones.