Mendoza, presente en un análisis sobre contrabando de cigarrillos en Latinoamérica

Los cigarrillos también son parte del contrabando entre Argentina y Chile y engrosan las estadísticas del negocio pese a los controles Gentileza Gendarmería Nacional

"Antes actuaban por separado, pero hoy en Latinoamérica hay una convergencia criminal entre contrabando, narcotráfico y hasta la trata de personas. Es un problema multidimensional", consideró el panameño Alejo Campos, director de Crime Stoppers, una organización que recopila denuncias de delitos para facilitar información a las autoridades.

Regulaciones, control y crimen organizado

Mientras según Gendarmería el contrabando desde Chile crece, Carlos Matienzo, responsable de Dataint, una plataforma de inteligencia para seguridad y monitoreo en tiempo real, puso como ejemplo a los cárteles de droga y su poder regional en México.

Según Matienzo, "cárteles como Sinaloa y Jalisco ejercen control territorial con el narcotráfico, cobrando impuestos. Y también gracias a productos sobrerregulados como alcohol y tabaco. Ahora se suma el combustible ilegal".

¿Cuánto es responsabilidad del Estado y sus controles?. En tal sentido, para Juan Francisco Galli, ex secretario del Interior de Chile, el crimen organizado ganó terreno con la pandemia de Covid-19.

"Son empresas delictivas que avanzaron por la deslegitimación del control del Estado ante la reacción popular. Al mismo tiempo, se relegitimó la informalidad laboral, con lo cual lo que no está registrado es malo, pero no tanto", aseguró Galli.

Comercio entre Mendoza y Chile: rol de la aduana

En ese contexto, los analistas coinciden en que para facilitar el comercio irregular la logística es clave. Un caso fue el tráfico de mercancías y también personas a través de la frontera entre Argentina y Chile desde la pandemia.

Para el ex funcionario trasandino, se ha convertido en un "competidor oculto" para el sector privado de los países. Y frente a ese cuadro, los controles fronterizos parecen no ser suficientes.

A criterio de Campos "el control de la aduana termina en el mejor de los casos con la incautación de mercadería pero no resuelve el problema de fondo". Así es como en México proliferaron los "vapers" de nicotina ilegales entre los adolescentes.

"Ante lo que pasó con el tránsito desde Bolivia en pandemia y los cruces irregulares para contrabando, el Cristo Redentor, que tiene control aduanero y migratorio integrado, está mejor. Pero hay que intensificarlo porque se trafican productos que no se hacen ni en Argentina ni en Chile, que pueden buscar salida por efecto derrame desde el norte", explicó Galli.

Es así que los puertos chilenos al Pacífico, advirtió el experto, pueden ver como alternativa el cruce por la alta montaña mendocina. Y eso obliga a "hacer inteligencia sobre esas cargas, porque el flujo es gigantesco pero desde el paso hasta los puertos hay solo un par de horas".