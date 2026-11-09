Más de 500 vinos tras una medalla: lo que dejó el concurso nº1 del mundo en Mendoza

El inglés Christopher Ashton, creador del International Wine Challenge, que trajo el prestigioso concurso de vinos por primera vez a Mendoza.

"Argentina es un gran productor mundial de vino y Mendoza ha tenido mucha presencia en más de 40 años del concurso. Esto, además de la cercanía de las bodegas, nos decidió a elegirla como la primera sede en esta nueva etapa del IWC que recorre 4 continentes", explicó el creador del certamen, Christopher Ashton, en diálogo con Diario UNO.

Vinos con medallas versus crisis de consumo

¿Qué le aporta un concurso de vinos con el prestigio del IWC a la industria en medio de la crisis mundial de consumo?

Para Ashton, que se asoció con el somellier argentino Matías Prezioso como co-chair del certamen, "muchos vinos son reconocidos por las marcas o las bodegas que los elaboran, pero lograr una medalla ayuda a productores de menor escala y mucha calidad a poder llegar a consumidores que distinguen el logo de IWC en etiquetas".

Así, somellieres y expertos en comercialización (expo e importadores) de Argentina, Chile, México, Brasil, EEUU, Panamá, Canadá y Uruguay debieron calificarlos. Pero con un criterio exigente lograr 100 puntos no es para cualquiera: de hecho, debieron identificar razones por las cuales no premiarlos, como exceso de roble o falta de frescura o cuerpo.

Los vinos se descorchan ante los jurados sin identificar, para proceder a una degustación a ciegas que es el sello del IWC.

"El consumidor brasileño prefiere vinos frescos, frutales, con menos madera. Argentina ha logrado un excelente equilibrio en este segmento, adaptándose bien al paladar de Brasil, donde se valoran los sabores intensos y con una leve dulzura sin empalagar", señaló el paulista Thiago Mendes, elogioso con los Malbec del Valle de Uco, entre otros.

En cuanto a la relación precio-calidad que inclina la elección, Mendes identifica 3 tipos de público por rangos de precios que están dispuestos a pagar por un vino.

"Los principiantes compran vinos más económicos en supermercados de hasta 100 reales (20 dólares), y los compradores con mayor experiencia que van a tiendas especializadas y gastan hasta 250 reales. Por último, los que buscan novedades están dispuestos a pagar montos elevados, que van de 500 a 1000 reales", detalló.

Bajo un criterio exigente, los jurados pueden puntuar con hasta 100 a los mejores vinos para hacerlos acreedores de una medalla.

El mundo experto: la mirada desde Chile y México

Héctor Riquelme es uno de los pocos master sommelier presentes en el concurso. El chileno fue coautor de la prestigiosa guía "Descorchados" junto a su compatriota Patricio Tapia, y su experiencia le permite hablar con autoridad.

Según el experto, "los superhéroes de antes eran robustos, como Rambo, y los de ahora flaquitos como Spiderman. Lo mismo pasa con los vinos: aunque algunos consumidores buscan un toque de dulzor o menos alcohol, los vinos importantes de regiones reconocidas de Chile y Argentina siguen manteniendo su prestigio y liderazgo".

Por su parte, Adriana Zazueta, llegada desde México, aporta su visión sobre lo que tienen los vinos latinoamericanos para conquistar un mercado relativamente nuevo y con tanto potencial como el azteca.

"Me resultó muy interesante probar las distintas expresiones de vinos de un mismo terroir y variedad como pasa con el Malbec de Gualtallary, Valle de Uco o Luján, en una misma ronda de cata", señaló la jurado mexicana, para quien "la educación es clave para que se valoren mejor las propuestas que llegan".

Para la sommelier mexicana Adriana Zazueta, "pese a la crisis, hay muchos consumidores nuevos de vinos dispuestos a probar nuevos estilos".

¿Cuál es el segmento más competitivo en México? Zazueta lo ubica entre los 15 y 25 dólares la botella. Y a su criterio, en ese sentido "una de las grandes ventajas de los vinos argentinos es su excelente relación precio-calidad, pese al impacto de los impuestos locales. Hay cada vez más entusiastas que se preparan y están abiertos a probar nuevos estilos".

Cuándo vuelve el concurso a Mendoza

Luego de 3 jornadas de casi 7 horas de degustación con algunas pausas, los expertos dejaron el camino allanado para los vinos que se llevaran medalla de Oro, Plata y Bronce en la primera edición del certamen fuera de Londres.

Bajo estricta confidencialidad, los ganadores se van a conocer el próximo 12 de noviembre. Argentina puede ilusionarse, a juzgar por el último antecedente.

Mientras tanto, los organizadores ya dejaron abierta la puerta para que el IWC vuelva a Mendoza, aunque no será en 2027. Antes, lo esperan en Chile, Brasil y Estados Unidos.

"Seguramente estaremos de vuelta en 3 o 4 años", anticipó Ashton.