La producción industrial acumula una caída de 2,6% en lo que va del año

De heho, para la entidad que preside Martín Rapallini el cuadro desagregado es más grave aún. De hecho, para UIA algunos sectores operan hasta un 20% por debajo de lo que lo hacían en 2022, a la salida de la pandemia.

La radiografía de la industria según el INDEC

Si bien al interior de la industria 10 de los 16 sectores cayeron en relación a septiembre de 2025, el Gobierno se aferra al dato intermensual desestacionalizado: que en septiembre último 8 de esos sectores produjeron más que en agosto.

Incluso, el reporte del INDEC también reconoce que el nivel de actividad industrial está por debajo del 2022. Pero en líneas generales le asigna un -12%.

Los rubros más golpeados son Maquinaria agrícola y productos de metal (-18,1% y -0,3 intermensual) y Otros equipos e Instrumentos (-22% y -1,2% versus agosto). La retracción en lo que va del año llega al -14,3% y -19,6% respectivamente.

Más atrás aparecen Muebles y otras Industrias Manufactureras, con una merma de 4,9% interanual, y aunque mejoró 1,9% de un mes al otro, no morigera el -4,9% acumulado. Le siguió Textiles, ropa y calzados (-3,3% y -14,9% en el año).

Como contracara, la actividad petrolera, la minera y la de producción de madera son las excepciones. Son rubros que crecieron entre 1,4% y 6,5% interanual, una dinámica acompañada por datos positivos a nivel intermensual.