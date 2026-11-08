La producción industrial acumula una caída de 2,6% en lo que va del año

Los últimos datos del INDEC confirman que a septiembre la producción industrial registó una caída de 1,8% respecto del año pasado, la tercera consecutiva. Y de ese modo, en el acumulado del año la retracción llega a -2,6%.
Al descomponerlo, surge que más de la mitad de los sectores que se consideran para medir el IPI (Índice de Producción Industrial) dieron otro paso atrás en relación al 2025. En rigor, 10 de los 16 rubros considerados para un valor que subió por última vez en junio.
El panorama preocupa, dado que ni siquiera un leve repunte intermensual de 0,7% alcanza a revertirlo. Tanto que la UIA (Unión Industrial Argentina) replicó el informe para ratificar la situación actual del entramado en el país.
De heho, para la entidad que preside Martín Rapallini el cuadro desagregado es más grave aún. De hecho, para UIA algunos sectores operan hasta un 20% por debajo de lo que lo hacían en 2022, a la salida de la pandemia.
La radiografía de la industria según el INDEC
Si bien al interior de la industria 10 de los 16 sectores cayeron en relación a septiembre de 2025, el Gobierno se aferra al dato intermensual desestacionalizado: que en septiembre último 8 de esos sectores produjeron más que en agosto.
Incluso, el reporte del INDEC también reconoce que el nivel de actividad industrial está por debajo del 2022. Pero en líneas generales le asigna un -12%.
Los rubros más golpeados son Maquinaria agrícola y productos de metal (-18,1% y -0,3 intermensual) y Otros equipos e Instrumentos (-22% y -1,2% versus agosto). La retracción en lo que va del año llega al -14,3% y -19,6% respectivamente.
Más atrás aparecen Muebles y otras Industrias Manufactureras, con una merma de 4,9% interanual, y aunque mejoró 1,9% de un mes al otro, no morigera el -4,9% acumulado. Le siguió Textiles, ropa y calzados (-3,3% y -14,9% en el año).
Como contracara, la actividad petrolera, la minera y la de producción de madera son las excepciones. Son rubros que crecieron entre 1,4% y 6,5% interanual, una dinámica acompañada por datos positivos a nivel intermensual.
En pocas palabras
- Producción industrial: Acumula una caída del 2,6% en el año, con 10 de 16 rubros en baja, pese a un leve repunte mensual.
- Caída interanual: Septiembre registró una retracción del 1,8%, la tercera consecutiva.
- Sectores afectados: Maquinaria agrícola, otros equipos e instrumentos, muebles y textiles sufren las mayores mermas.