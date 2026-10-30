Aceite de oliva: "Comprar un importado es como comprar en Temu"

"La gente ve una marca súper italiana, con la bandera, y se va al humo a comprar. Tienen esa sed de adquirir cosas que tuvimos negadas durante un montón de tiempo, esa sed de comprar en Temu", graficó el productor. "Vas a la góndola, comprás un aceite importado y estás comprando en Temu: te puede salir bueno o malo. Que sea importado no es garantía de bueno", sentenció.

En este sentido, Guardia advirtió que las grandes marcas europeas no suelen enviar a Sudamérica sus productos de máxima categoría. Además, apuntó contra el "hater" de redes sociales que critica a la industria nacional desde el desconocimiento, asegurando que el aceite mendocino tiene una calidad diez veces superior a muchos de los envíos comerciales que llegan desde Europa.

¿Por qué los aceites europeos parecen más baratos?

Al analizar por qué un producto europeo puede resultar más económico en la góndola local, Guardia descartó que se trate de un problema de eficiencia productiva y apuntó directamente a los altos costos internos del país.

"Como Argentina somos caros. Si vos querés comprar un envase, una botella vacía en España, te sale la mitad de lo que sale en Argentina. Una tapa, una etiqueta, lo que sea que compres como insumo, es más barato en Europa. Eso termina haciendo que los aceites europeos parezcan valer la mitad", detalló.

Sin embargo, aclaró que cuando se comparan estándares de alta gama ("peras con peras y papa con papa"), un aceite mendocino premium cuesta lo mismo que uno europeo de igual nivel, e incluso remarcó que los aceites importados de verdadera calidad superior son muchísimo más caros que los locales.

La vara alta de Mendoza y la regla del "vino joven"

Consultado sobre el secreto que posiciona al aceite de oliva mendocino entre los mejores, Guardia fue categórico: el factor diferencial es la conciencia de trabajo.

Si bien reconoció que países como España, Grecia, Italia o Portugal poseen una materia prima excelente, explicó que la calidad final depende exclusivamente de quién elabora el producto. Para ilustrarlo, utilizó una analogía vitivinícola: así como una bodega puede usar uvas de primer nivel para hacer un vino de guarda excepcional y otra usar esa uva para sacar un "vino joven" rápido y de menor calidad, en el aceite de oliva ocurre exactamente lo mismo.

"La misma fruta te la agarra uno que no tiene conciencia de calidad y te hace pelota el aceite", advirtió. Por el contrario, destacó que la industria mendocina tomó un camino diferente: "Somos pocos haciendo aceite de oliva en Mendoza, pero hemos coincidido con los grandes exponentes en levantar la vara. Hoy apuntamos muy alto con la calidad".