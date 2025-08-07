Inicio Economía Bodegas
Cyber Wine, la puerta del comercio electrónico

Más de 40 bodegas venden sus vinos online rebajados hasta el 50%

Del evento de comercio electrónico participan casi 30% más bodegas que el año pasado. Vinos en oferta y hasta 12 cuotas sin interés para incentivar ventas

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
Los vinos de 44 bodegas se exhiben a través de sus tiendas online en el Cyber Wine hasta el domingo 10

Los vinos de 44 bodegas se exhiben a través de sus tiendas online en el Cyber Wine hasta el domingo 10

Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Con la vitivinicultura sumida en una crisis de consumo, un evento que incentive la venta online de vinos es más que nunca un recurso válido. Por eso, 44 bodegas exhiben los suyos en una gran vidriera online, el Cyber Wine, la máxima cita anual para el comercio electrónico vitivinícola.

Son en su mayoría firmas mendocinas, pero también participan algunas de otras regiones. Particularmente, de Salta y zonas patagónicas, como el Alto Valle de Río Negro.

Se trata de una suerte de Hot Sale de los vinos, que se extiende hasta el domingo 10 de agosto, con oportunidades como algunas líneas cotizadas rebajadas al 50%. Y la posibilidad de pagarlos incluso en 3 y hasta 12 cuotas sin interés.

"Ha crecido en relación al 2024. El primer día tuvimos más de 57 mil visitas a tiendas online de bodegas", reseñó Andrés Rodríguez, organizador del Cyber Wine.

En cuanto a los resultados, el primer balance es redondo para algunas de las participantes. De hecho, según Rodríguez "algunas ya lograron el triple de ventas que el año pasado, si se comparan los mismos días".

Vinos con descuentos de entre 35 y 50%

La necesidad de reorientar estrategias comerciales para superar la crisis de ventas se refleja en la mayor participación de bodegas en relación a las 31 que habían dicho presente en el Cyber Wine 2024.

Pero el crecimiento también se ve en otros aspectos del encuentro de comercio electrónico vitivinícola. Por caso, las categorías de la vidriera de vinos también son más.

"El año pasado se identificaban por regiones vitivinícolas y varietales. Ahora sumamos íconos, vinos y bodegas de tradición familiar, además de "tesoros" y vinos de autor", enumeró el responsable del Cyber Wine, quien reconoce que "en un año difícil se combinan varios factores que justifican la inversión que las bodegas hacen en promoción".

Más allá de exponer sus líneas con precios off y formas de pago financiado, también, al estilo Hot Sale, hay "ofertas bomba": al menos 2 o 3 veces por día, algunas firmas ofrecen descuentos máximos durante 3 horas.

Pero los "ganchos" para atraer consumidores dispuestos a comprar vinos de calidad a buenos precios no se agotan ahí.

Quienes ingresan a la web del evento pueden acceder a más beneficios. Por ejemplo, suscribirse les da derecho a acceder a vouchers que se acumulan a los descuentos y cuotas.

Temas relacionados:

Te puede interesar