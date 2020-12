Martín Guzmán dijo que la inflación de noviembre fue "menor a la de octubre"

Allí el funcionario dijo también que la actividad económica, con heterogeneidades, se está recuperando.

"La recaudación ha crecido por encima de la inflación tres meses seguidos. Puede haber vaivenes en este proceso y es lógico que los haya, pero lo que importa es la tendencia", afirmó Martín Guzmán.

"La inflación fue alcanzó el nivel más alto en octubre, pero en noviembre ya está siendo menor", afirmó el ministro de Economía Martín Guzmán.

Martín Guzmán señaló que el Gobierno ha tenido que adaptar los esquemas de política económica a lo que fue sucediendo, siempre con la idea de "alcanzar la estabilidad macroeconómica".

"La situación desde que irrumpió el Covid-19 ha sido bien cambiante. La economía venía experimentando una retracción fuerte de la demanda y el crédito estaba en niveles prohibitivos", relató.

También sostuvo que una gran prioridad fue resolver el problema de la deuda externa.

Guzmán destacó el ATP, el IFE y las líneas de créditos al 24%, además de las reducciones de contribuciones patronales.

"Tenemos cinco años en los que no hay vencimientos de capital y hemos reducido la tasa de aproximadamente el 7% al 3%. No era esto condición suficiente, pero sí necesaria para el funcionamiento de la economía argentina", dijo.

El ministro dijo que el Gobierno entiende que la estabilización macroeconómia es fundamental para que haya un proceso virtuoso de crecimiento y desarrollo con oportunidades, por lo que se está trabajando en un programa plurianual.

