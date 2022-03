Los productores están muy preocupados por la falta de gasoil para levantar la cosecha de uva

"Esta falta ya la habíamos anticipado mediante un estudio de nuestro observatorio, leyendo el impacto que generaría la guerra entre Rusia y Ucrania. También se estudio el aumento del precio del combustible, y el desfasaje entre el valor mayorista y el minorista" "Esta falta ya la habíamos anticipado mediante un estudio de nuestro observatorio, leyendo el impacto que generaría la guerra entre Rusia y Ucrania. También se estudio el aumento del precio del combustible, y el desfasaje entre el valor mayorista y el minorista"

Luego Vicchi agregó: "Por otro lado, hemos escuchado casos donde los camiones no han podido cargar combustible y no han ido a levantar la cosecha de uva. A modo de ejemplo, hubo un productor que tiene camiones y hace su propio acarreo, y el de sus vecinos, y tuvo que sacarle el gasoil al tractor para ponerlo en el camión. Sabemos que en muchas zonas no se ha podido cargar gasoil, y en otras han cargado con cupos".

camiones de cosecha 3.jpg Muchos transportistas se han quedado sin poder cargar gasoil o lo han cargado en forma limitada, con cupos, y esto trae problemas para llevar la cosecha a las bodegas para la elaboración del vino.

Sabedor que todo producto agrícola, que está a la intemperie, y sobre todo con la inestabilidad del tiempo, el subgerente de ACOVI expuso: "Nuestra producción no puede estar eternamente en la viña, por varios motivos: primero, porque el productor, pudiendo cosechar, no lo hace, corre cada día un riesgo climático: Generalmente, apenas nos da el OK la bodega, salimos con todo. En la cosecha no hay feriados ni domingos, hay que ser expeditivos para levantar nuestro producto. Segundo, si pasa mucho tiempo, está el riesgo de perder peso por deshidratación de la uva".

Para concluir, el cooperativista destacó: "El problema es que estamos en la parte más gruesa de la cosecha; quedan dos o tres semanas más, entonces la alarma está en saber cómo va a seguir este tema. Si se va a normalizar, se va a agravar, o mantener".

"Sobre llovidos, mojados"

Por su parte, el sanmartiniano Eduardo Córdoba, que venía de pasar un mal rato en la finca debido al fuerte viento que corrió este miércoles por la tarde, sin dudas fue agorero sobre el análisis de la situación actual de los viñateros a los que representa. "Este es un año que ha venido muy cruzado, para olvidar. Esto de la falta de gasoil no ha encontrado con que estamos sobre llovidos, mojados. Cuando tenemos cosechadores, no tenemos camión, y ahora, cuando tenemos cosechadores y camiones, no hay gasoil", disparó.

Puntualmente sobre el tema de combustible, expresó: "La situación se le ha complicado al productor en forma extrema. Algunos se alcanzaron a stockear anticipadamente, otros tienen que ir a buscarlo más lejos. En la finca se hacen algunas pocas tareas con el tractor. El problema está en el acarreo de la uva con los camiones que van de la finca a la bodega".

Sobre la situación generada en pleno proceso de cosecha, destacó que: "se demora un poco, pero hasta ahora no tenemos referencias de que se haya parado la cosecha. Sí sabemos que hay demoras, y cuando se llama a un fletero para el transporte, ellos manifiestan su problema de falta de combustible".

Hablando en sobre otro flagelo que los azotó, la granizada del pasado 23 de febrero, Córdoba dijo: "Tuvimos problemas con el granizo en algunas franjas muy grandes de cultivo, donde hizo desastres, como Montecaseros (San Martín) o Alto Verde. Estábamos prácticamente cosechando, y de repente, ¡una manga de piedra!".

Para finalizar, haciendo un cálculo estimado de los volúmenes de cosecha a levantar, el presidente de la AVM, detalló: "Hemos calculado que en esta cosecha vamos a tener entre un 20 o un 30% menos de volumen. El estado de la uva es bueno. Tiene buen grado, al haber menos racimos. Además, como el productor sabía que lo que salvó de las heladas había que cuidarlo, entonces la ha pulverizado y protegido", concluyó Córdoba.