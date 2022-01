Los empresarios mendocinos celebraron el acuerdo con el FMI, pero piden ver la letra chica

La crisis golpea. Asinmet dice que las empresas metalúrgicas tienen ocioso el 50% de su capacidad de trabajo. Foto: Horacio Altamirano Los empresarios, dueños de Pymes e industriales de Mendoza, celebraron el acuerdo con el FMI, ya que dará acceso a líneas de crédito para la producción

La palabra de los empresarios mendocinos sobre el acuerdo con el FMI

Andrés Zavattieri, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), señaló que es una excelente noticia para el sector empresarial. "Argentina está honrando sus deudas, y esto genera previsibilidad, lo que impacta directamente en forma positiva en los mercados".

Además, dijo que si el país entraba en cesación de pagos, se hubiesen cortado las líneas de financiamiento para sectores que son básicos en el desarrollo económico, como lo es de infraestructura.

También destacó que es necesario mirar la letra chica cuando el acuerdo avance, pero que por ahora, tanto él como la asociación a la que representa, lo ve como un gran avance en materia financiera.

"Todo lo que colabore con evitar la emisión, frenar la inflación y contribuya a conseguir financiamiento nos beneficia".

Leonardo Andreu, vicepresidente del CEM, sumó un punto de vista similar. Celebró el acuerdo, porque "pone de nuevo a Argentina en un contexto mundial" y sostuvo que los mercados han reaccionado inmediatamente en forma positiva.

"No es menor ser auditados por un organismo de estas características en el cumplimiento de un acuerdo", mencionó y agregó que este arreglo genera accesibilidad al crédito, una herramienta sin la cual el país no puede desarrollarse.

En sintonía se manifestó Mariano Guizzo, titular de Asinmet. Guizzo destacó que lo acordado entre el gobierno de Alberto Fernández y el FMI son buenas noticias para el mercado y la industria.

De esto se desprenderá que se puedan realizar grandes inversiones en energía renovable, petróleo y si se logra el consenso social, también desarrollos mineros.

Por otra parte, el acuerdo colabora en ordenar las tasas que deben pagar las pymes y que venían subiendo sin control.

Alfredo Cecchi, de la Federación Comercial e Industrial (FEM) de la provincia, se manifestó totalmente a favor del acuerdo, pero dijo que esta es una de las condiciones para mejorar la situación de las Pymes, no la única.

"Es una buena noticia para las pymes, que son las que sostienen las economías regionales, es la forma para poder aumentar el monto de lo que exportamos, y que esto nos lleve a igualar lo que exporta la Pampa Húmeda"

En este sentido, mencionó otros dos aspectos a tener en cuenta para mejorar el sector tan golpeado por la crisis económica y por los resultados de la pandemia.

Dijo que es necesaria una nueva ley de pymes, que contemple aspectos fundamentales, como un régimen impositivo y fiscal acorde a lo que estas producen y convenios colectivos de trabajo adecuados a las posibilidades de los emprendimientos más pequeños.

Otro punto a mejorar son las condiciones macroeconómicas del país.

Estas son las tres patas sin las cuales, según manifestó Cecchi, las mejoras no impactarán positivamente en el sector.

Daniel Ariosto, titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) fue más cauto para alegrarse por el acuerdo.

Daniel Ariosto.jpg El presidente de la UCIM fue el más cauto de los empresarios consultados y exigió a Guzmán ser más "claro" respecto de las condiciones impuestas por el FMI

Ariosto explicó que "no podemos emitir una opinión hasta no saber en qué consiste el acuerdo". Para el empresario, el problema es que no se han compartido las condiciones que son una parte trascendental para saber si este convenio le favorece o no a la Industria en particular y a los argentinos en general.

"Para nosotros, el ministro Martín Guzmán hizo muy mal en no ser claro en los puntos que se le exigen al país para acordar, porque en el medio de ese acuerdo estamos nosotros, y los tenemos que saber".

Por último, anunció que desde la entidad que representa, emitirán uncomunicado acerca del tema.