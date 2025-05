Los bancos confirmaron a cuánto arrancará el dólar el primer día hábil de mayo

dolar.jpg

Cuál fue el precio más bajo y más alto del dólar en abril

Luego de haber llegado a los $1.230 y bajar hasta los $1.110, el dólar oficial se ha mantenido alrededor de los $1.190 en la mayoría de los bancos.

Vale recordar que, según lo dispuesto por el Banco Central, el dólar oficial, durante el mes de abril, solamente podrá moverse en franjas que van desde los $1.000 hasta los $1.400. Si baja o sube más de eso, la entidad se verá obligada a intervenir para atraer el precio nuevamente entre ese piso y ese techo.

En tanto, para el mes de mayo, esa franja bajará y subirá un 1%, por lo que el dólar se manejará de manera flotante entre los $990 y los $1.414.

precio dolar argentina.jpg

El precio del dólar en cada banco

Según los datos que maneja el Banco Central, a este precio los bancos cerraron la venta de dólares este miércoles 30 de abril.

Banco Nación: $1.190

Banco Galicia: $1.190

Banco ICBC: $1.190

Banco BBVA: $1.195

Banco Supervielle: $1.215

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.195

Banco Patagonia: $1.195

Banco Santander: $1.190

Brubank: $1.195

Banco Galicia Más: $1.190

Banco Credicoop: $1.190

Banco Macro: $1.210

Banco Piano: $1.195

Dólares Cepo Moneda extranjera Casa de Cambio (11).jpeg Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Cuántos dólares puedo comprar con $600.000

En caso de tener $600.000 y querer comprar dólares, es importante saber en qué banco o aplicación se puede cambiar. En caso de que fuese en el Banco Nación, donde está a $1.190, alcanzaría para comprar un total de 504 dólares.

No obstante, vale recordar que por el feriado del 1 de mayo y el hecho de que los bancos han otorgado el 2 de mayo como día no laborable, no se podrá acceder a la compra de dólares esos días, por lo que si la idea es comprar dólares en un banco, se deberá esperar hasta el lunes 5 de mayo.