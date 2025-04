A cuánto cerró el dólar en los bancos más importantes

En tanto, para el mes de mayo, esa franja bajará y subirá un 1%, por lo que el dólar se manejará de manera flotante entre los $990 y los $1.414.

dolares, compra. cepo.png

El precio del dólar en cada banco

Según los datos que maneja el Banco Central, a este precio los bancos cerraron la venta de dólares este miércoles 30 de abril.

Banco Nación: $1.190

Banco Galicia: $1.190

Banco ICBC: $1.190

Banco BBVA: $1.195

Banco Supervielle: $1.215

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.195

Banco Patagonia: $1.195

Banco Santander: $1.190

Brubank: $1.195

Banco Galicia Más: $1.190

Banco Credicoop: $1.190

Banco Macro: $1.210

Banco Piano: $1.195

dolar oficial, fin cepo cambiario.jpeg

También hay que tener que, además de los bancos, existe la posibilidad de comprar Dólar MEP a través de diferentes aplicaciones como Cocos o Mercado Pago, entre otras. Estas han adaptado el precio del dólar al oficial e incluso lo tienen a un precio más bajo que varios bancos.

Cuántos dólares puedo comprar con $200.000

En caso de tener $200.000 y querer comprar dólares, es importante saber en qué banco o aplicación se puede cambiar. En caso de que fuese en el Banco Nación, donde está a $1.190, alcanzaría para comprar un total de 168 dólares.

No obstante, vale recordar que por el feriado del 1 de mayo y el hecho de que los bancos han otorgado el 2 de mayo como día no laborable, no se podrá acceder a la compra de dólares esos días, por lo que si la idea es comprar dólares en un banco, se deberá esperar hasta el lunes 5 de mayo.