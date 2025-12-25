Las ventas de juguetes cayeron casi 7% en Navidad más allá de las promociones

jugueterias-13-8-2079772

Descuentos y financiamiento en juguetes

Los jugueteros indicaron que las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento resultaron determinantes para sostener parte de la actividad, especialmente en las compras de último momento. En ese sentido, la baja de las tasas de interés favoreció tanto a consumidores como a comercios, que pudieron ofrecer planes de pago más accesibles.

Las tarjetas de crédito, las billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron cerca del 95% de las transacciones, con una presencia prácticamente nula del efectivo. Las ventas online, que representan alrededor del 25% del mercado, se mantuvieron estables respecto del año anterior, sin mostrar crecimiento.

El ticket promedio varió según el canal de venta: en las jugueterías de barrio se ubicó en torno a los $19.000 por unidad, en supermercados rondó los $10.000 y en las cadenas especializadas alcanzó aproximadamente los $45.000.

Entre los productos más demandados se destacaron los juguetes didácticos para la primera infancia, los artículos para el aire libre, los juegos de mesa familiares, los sets de manualidades y las muñecas. También se registró un crecimiento en la búsqueda y venta de peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples.

