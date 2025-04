La UCIM destacó los logros de la gestión de Javier Milei: "Nos encaminamos hacia un país normal"

Industrias metalúrgicas.jpeg Desde la UCIM reconocieron que "no está todo bien", especialmente por la caída del consumo "a raíz de los salarios estancados".

Los logros del gobierno de Javier Milei

Desde el sector industrial de Mendoza, aseguraron que los logros concretos se pueden palpar: la baja de la inflación, el superávit fiscal, el equilibrio monetario y "las tareas emprendidas para alcanzar un cierto orden macroeconómico, cierta calma ante la apertura parcial del cepo, son algunos de ellos".

Precisamente, desde que se tomó la medida de terminar con el cepo al dólar, la moneda estadounidense oficial se ha mantenido entre la banda fijada entre los $1.000 y los $1.400 sin la necesidad de la intervención del Banco Central.

"Décadas y décadas de medidas erradas no pueden revertirse en un año, ni dos, ni tres. Este es un camino con adelantos y retrocesos, con éxitos y desaciertos, con pasos seguros y reajustes necesarios. Consideramos elemental el compromiso de mantener un Estado acotado, austero y firme", manifestaron en relación a los recortes de gastos y de recurso humano en diferentes organismos públicos.

La contracara de la moneda está conformada por la microeconomía -plantearon desde la UCIM- que, sin dudas, "sufre una profunda caída del consumo producida por salarios estancados y una recesión que por sectores y por épocas parece superarse".

Las deudas pendientes con el sector

También esbozaron las cuentas pendientes de la administración libertaria, entre ellas normalizar el sistema impositivo nacional (y el provincial y el municipal), dinamizar a las pymes y potenciar el mercado interno.

En este escenario, ARCA fuera de flexibilizar la presión, intensifica controles, a pesar de que la mayoría de las empresas atraviesan profundas dificultades en la actualidad, criticaron sobre el rol de la ex AFIP.

"Debido a nuestra gran deuda con organismos internacionales vamos a continuar un rumbo condicionado y atado a vaivenes internacionales. Pero nuestro tejido productivo, comercial y de servicios no debería ignorarse ni abandonarse. La Argentina, a diferencia de muchos países de la región, supo tener importantes industrias, productos competitivos para su exportación, un tejido de comercios, turismo, construcción dinámicos y propulsores de infinidad de actividades ligadas a ellos. No queremos ni debemos renunciar a esto y por eso, vamos a seguir reclamando apoyo a las pymes, medidas que propicien e incentiven su existencia y actividad y mientras vamos en camino a la normalidad, no perder nuestra identidad y trabajo, que nos constituyen en quienes somos", concluyeron las autoridades de la UCIM.