La presidenta del EPRE explicó cómo serán los "subsidios focalizados" de la energía desde enero

El tope que conllevan los "subsidios focalizados" anunciados días atrás por el presidente Javier Milei equivale a 3 Canastas. Además, el cambio involucra un tope de consumo en cantidad de kw (kilovatios) bimestrales, que no puede superar los 300.

image Andrea Salinas, presidenta del EPRE, dió precisiones sobre el nuevo esquema de subsidios y cómo impactará en los usuarios mendocinos

Nuevos parámetros para los subsidios

Hablemos de números. El valor de la CBA (Canasta Básica Alimentaria) en Mendoza llega a $447.864,14 mensuales a octubre. Eso significa que el tope a subsidiar para un hogar N3 hasta ahora llegaba ingresos equivalentes a $1.567.524 (3,5 canastas).

Desde enero del 2026, cuando entren en vigencia los nuevos subsidios, el techo baja a 3 canastas. Es decir, a $1.343.592,42.

Al mismo tiempo, ya no se tomará el el valor pleno en $$ del kilovatio, sino sólo un porcentaje.

Salinas precisó que "a partir de enero el beneficio será del 75% del kw, el cual irá disminuyendo con el transcurso del año".

En ese sentido, la titular del EPRE aclaró que quienes estén registrados en el RASE (Registro de Acceso a Subsidios Energéticos) sigue activo, con lo cual usuarios que ya estaban categorizados por niveles de segmentación no deben volver a inscribirse.

"Esto cabe a todos los usuarios, salvo a los que no se hayan inscripto en su momento. Para eso, deben hacerlo en la página web del EPRE (www.epremendoza.gov.ar) o en la de la Secretaría de Energía", completó.

Subsidios focalizados, a consulta pública

En concreto, los hogares que hasta ahora pertenecen al nivel de segmentación N-2 (bajos ingresos, que no superan una CBA) no perderán el beneficio del subsidio. Hoy tienen un "techo" de 700 kw/bimestre, y el beneficio llega al 65% del valor.

Tampoco los N3, a excepción de que sus ingresos familiares hayan crecido. Por el momento, el subsidio llega a 500 kw/bim. Para este segmento de usuarios el peso del beneficio llega al 50% del precio del kw.

Las modificaciones llegan en medio de una actualización de las tarifas eléctricas. Esta vez, por ajuste estacional de costos de abastecimiento (CA) autorizados por la Secretaría de Energía para el período diciembre- abril.

De acuerdo a los cálculos del EPRE, la incidencia en las facturas que pagan los usuarios en Mendoza promedia el 0,6%. Esto es, entre $676 y $1.300 para las distintas categorías.

Mientras tanto, la resolución 484 de la Secretaría de Energía dispuso abrir un período de "consulta pública", para refrendar la decisión del cambio en la política de subsidios energéticos.