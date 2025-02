La Justicia de Reino Unido y la de EEUU embargaron a la Argentina por más de U$S 500 millones

"La jueza Loretta Preska aprueba el embargo de U$S 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros U$S 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos U$S 100 millones", confirmó en la red X Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que Argentina enfrenta en el exterior.

sebastián maril juicios exterior.jpg El tuit del especialista Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors.

"Fondos buitre" y embargos para la Argentina

No corren días sencillos para quienes representan a la Argentina en los pleitos que se realizan en el exterior.

El Máximo Tribunal estadounidense ya mostró su sintonía con Preska para embargar al país, favoreciendo así los reclamos de los llamados "fondos buitre" que también han obtenido un fallo favorable en el juicio por YPF, en el que la misma jueza ordenó a la Argentina pagar U$S 477 millones.

La trama es compleja: una enorme parte de los reclamos se remontan al default de 2001. Algunos holdouts compraron deuda argentina y nunca quisieron sumarse a los canjes de 2005, 2010 y 2016. Según Infobae, se calcula que estos tenedores representan menos del 3% de los que había en un principio.