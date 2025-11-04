"La fuga de capitales es récord", alertó ex titular del Banco Central Miguel Ángel Pesce

Una balanza cambiaria insuficiente

Miguel Ángel Pesce fue categórico al señalar que el problema de la salida de divisas se agrava porque el flujo comercial regular del país no es suficiente para cubrir las operaciones básicas.

Déficit de dólares: El país arrastra un saldo comercial "bajo, inferior a US$ 1.000 millones mensuales", que no alcanza "ni para pagar los servicios reales".

Esta combinación obliga al país a "recurrir al financiamiento, endeudamiento, uso de reservas y demás cuestiones", concluyó Pesce.

importaciones-horiz.jpg

Críticas por las demoras en Vaca Muerta

El economista también puso el foco en la falta de impulso a proyectos productivos clave, que ayudarían a generar las divisas que hoy escasean: "Se está criticando la falta de atención a la economía real", remarcó.

Miguel Angel Pesce citó como ejemplos la no realización de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner y el retraso en las obras de infraestructura necesarias para exportar el petróleo de Vaca Muerta.

Según sus estimaciones, estas obras cruciales para el ingreso de dólares por exportaciones "recién van a estar operativas a fines del año 26 y completamente en uso a fines del año 27".

BANCO-CENTRAL-DOLARES.jpg

Dolarización: "No hay manera de hacerlo"

En el marco de esta severa escasez de reservas, Pesce descartó de plano las propuestas de dolarización. El economista argumentó que la idea es inviable, ya que el país necesitaría entre U$S 42.000 y U$S 50.000 millones para realizar la conversión.

El expresidente del BCRA explicó que el monto requerido no solo debe cubrir la moneda circulante (estimada en U$S 16.000 millones), sino también los depósitos bancarios, que alcanzan los "U$S 86.000 millones".

"No hay manera de dolarizar, salvo que se quiera hacer un salto al vacío o provocar una devaluación fuertísima", sentenció.

Miguel Ángel Pesce finalmente recordó que la dolarización enfrenta un escollo legal: en septiembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia la habría declarado inconstitucional, basándose en que la Constitución Nacional le otorga al Estado la facultad de fijar el valor de la moneda y obliga a la existencia de un Banco Central.

