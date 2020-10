La actividad industrial cayó el 7,1% interanual en agosto

En tanto, el Indec dio cuenta que durante agosto, doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, las bajas más significativas se registraron en Industrias metálicas básicas, 25,2%; Alimentos y bebidas, 4,9%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 30,7%; Otros equipos, aparatos e instrumentos, 29,3%.

También relevó caída en Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 17%; Productos de metal, 12%; Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 13%; Textiles, 19,4%; Minerales no metálicos, 7 %; Madera, papel, edición e impresión, 3,1%; Otro equipo de transporte, 42,5%; Productos de caucho y plástico, 3,7%.

Por su parte, mostraron subas las divisiones Sustancias y productos químicos, 10,4%; Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, 10,2%; Maquinaria y equipo, 5,2% y Productos de tabaco, 8 %.

Según un relevamiento especial realizado por el Indec durante la emergencia sanitaria, 54,1% de los locales manufactureros operó con normalidad en agosto, mientras que 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento y 25,3% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

A pesar del desempeño negativo que reflejó agosto, el Gobierno nacional asegura que la producción industrial "está mostrando una recuperación muy clara" a partir de los indicadores anticipados de septiembre, que mostraron mejoras heterogéneas de acuerdo al impacto de la pandemia en los distintos sectores.

En ese sentido, las principales mejoras del mes pasado se registraron en la fabricación de motovehículos y autos y vehículos comerciales, y lo mismo con el sector de maquinaria agrícola, que está con un desarrollo muy fuerte con su producción colocada hasta el mes de marzo.

Los datos que viene relevando el Gobierno en las últimas semanas reflejan una significativa mejora en la producción y las expectativas también en rubros como muebles, heladeras, lavarropas, cocinas, termotanques, griferías y materiales para la construcción.

Pero también se observa tendencia positiva en electrónicos, hilados, tejidos de punto y planos, tintorería industrial, calzado, limpieza del hogar, juguetes, y bicicletas.

Por el contrario, la heterogeneidad sectorial industrial se reproduce en otros ámbitos de la actividad productiva, tales como el comercio y el resto de los servicios.