Por no rendir cuentas desde 2022

Irrigación echó a una inspectora de cauce, que deberá devolver más de $3,6 millones

Es por denuncias de regantes de Lunlunta sobre irregularidades como la falta de rendición de cuentas desde el 2022. Irrigación puso en marcha otra investigación

Después de casi 1 año de investigación administrativa, Irrigación decidió echar a una inspectora de cauce. 

Al término de una investigación a partir de denuncias por irregularidades en manejo de fondos, el Departamento General de Irrigación destituyó a la responsable de la Inspección de cauce del Canal Matriz Lunlunta, en Maipú.Y le impuso la obligación de devolver más de $3,6 millones no declarados desde el 2022.

María Emilia Scatolón estaba a cargo de la inspección de cauce desde el 2011 y había sido sancionada por no presentar en tiempo y forma la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2022. Algo que hizo de forma incompleta en septiembre de 2024.

Por ejercicios anteriores, se le habían impuesto sanciones menores como llamados de atención y cargos de devolución o multas, por no ajustarse al procedimiento reglado por las rendiciones de cuentas (Resolución 602/21 del Tribunal Administrativo).

Aprovechamiento hidroeléctrico de Lunlunta.jpg
A partir de las denuncias, Irrigación decidió intervenir la inspección de cauce de Lunlunta.

Así, a través de la Resolución 253/25, el Tribunal Administrativo de Irrigación decidió la inhabilitación de todo el cuadro de autoridades (la inspectora y delegados) al considerarlos "responsables solidarios". Y al mismo tiempo, les impuso la prohibición de ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por 5 años.

Al darse a conocer el hecho en 2024, el Gobierno del agua suspendió a Scatolón de su cargo por 60 días. Y en octubre había decidido la intervención preventiva de la inspección de cauce de la que era responsable desde hacía 13 años.

La investigación de Irrigación

Allí se inició una investigación administrativa, a partir de denuncias presentadas por terceros sobre los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Un proceso que concluyó el 20 de agosto pasado, y dio pie a su destitución.

"La investigación evidenció serias irregularidades, incluyendo pagos y aportes no realizados correspondientes a períodos trabajados y documentos con firmas falsificadas. Estas irregularidades fueron corroboradas con prueba objetiva y llevaron a la imposición de sanciones administrativas severas", informó Irrigación.

Asimismo, Scatolón debe devolver $3.608.523,62 a la inspección de cauce, por sueldos brutos y contribuciones no liquidadas a los denunciantes. Esto más los intereses legales calculados desde la fecha de la transferencia directa a la cuenta personal de Scatolón.

Pero el proceso no termina allí. El Tribunal Administrativo adelantó que "dado que los montos involucrados son de gran cuantía, se seguirán realizando investigaciones adicionales y un sumario administrativo conforme a los procedimientos establecidos". Mientras tanto, la rendición de cuentas del ejercicio 2024 no ha sido aprobada por los regantes de la zona.

Todo se da en un contexto en el que Irrigación busca ajustar el manejo contable con las inspecciones de cauce. De hecho, a principios de agosto anunció la implementación de un nuevo sistema.

