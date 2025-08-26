Irrigación echó a una inspectora de cauce, que deberá devolver más de $3,6 millones

Aprovechamiento hidroeléctrico de Lunlunta.jpg A partir de las denuncias, Irrigación decidió intervenir la inspección de cauce de Lunlunta. Foto: Archivo

Así, a través de la Resolución 253/25, el Tribunal Administrativo de Irrigación decidió la inhabilitación de todo el cuadro de autoridades (la inspectora y delegados) al considerarlos "responsables solidarios". Y al mismo tiempo, les impuso la prohibición de ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por 5 años.

Al darse a conocer el hecho en 2024, el Gobierno del agua suspendió a Scatolón de su cargo por 60 días. Y en octubre había decidido la intervención preventiva de la inspección de cauce de la que era responsable desde hacía 13 años.

La investigación de Irrigación

Allí se inició una investigación administrativa, a partir de denuncias presentadas por terceros sobre los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Un proceso que concluyó el 20 de agosto pasado, y dio pie a su destitución.

"La investigación evidenció serias irregularidades, incluyendo pagos y aportes no realizados correspondientes a períodos trabajados y documentos con firmas falsificadas. Estas irregularidades fueron corroboradas con prueba objetiva y llevaron a la imposición de sanciones administrativas severas", informó Irrigación.

Asimismo, Scatolón debe devolver $3.608.523,62 a la inspección de cauce, por sueldos brutos y contribuciones no liquidadas a los denunciantes. Esto más los intereses legales calculados desde la fecha de la transferencia directa a la cuenta personal de Scatolón.

Pero el proceso no termina allí. El Tribunal Administrativo adelantó que "dado que los montos involucrados son de gran cuantía, se seguirán realizando investigaciones adicionales y un sumario administrativo conforme a los procedimientos establecidos". Mientras tanto, la rendición de cuentas del ejercicio 2024 no ha sido aprobada por los regantes de la zona.

Todo se da en un contexto en el que Irrigación busca ajustar el manejo contable con las inspecciones de cauce. De hecho, a principios de agosto anunció la implementación de un nuevo sistema.