IFE 4: el Gobierno habló de la ayuda y se refirió al cronograma de pago

Además, el presidente Alberto Fernández aseguró que se evalúa la posibilidad de que se implemente la cuarta versión del Ingreso Familiar de Emergencia. Pero al respecto advirtió que el déficit primario subió del 1,5 al 4,5% del PIB por la ayuda económica que el estado dispuso los últimos meses.

Incluso señaló: "es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos. Entonces lo que se nos ha incrementado mucho es el déficit primario, eso es cierto. Pero se nos ha incrementado como consecuencia de una pandemia impresionante y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado obsoleto".

Por su parte, Moroni remarcó:

Lo que va a haber es una herramienta para seguir asistiendo. Mientras haya poblaciones que requieren asistencia, mientras la población siga afectada por un fenómeno del Medioevo en el siglo XXI. Es un tema que esta en discusión y vamos a determinar cuál es la herramienta mas idónea.

Ante la consulta acerca de si se analiza la posibilidad de reconvertir el bono del IFE en una Renta Básica Universal o un Ingreso Básico en la pospandemia, el ministro enfatizó: "Hay que empezar a definir los términos, si al hablar de un salario universal que signifique pagar a alguien por el solo hecho de ser habitante de Argentina, no".

Luego agregó: "lo que estamos teniendo son unos 600 mil planes sociales asistidos por distintos programas, que son atendidos por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, vincularlos en un modelo de inserción del empleo a través de Potenciar Trabajo, eso sí".

Poco después de que concluyera el pago de la tercera ronda del IFE, la posibilidad de que futuros pagos de la ayuda de $10.000 se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años es una de las opciones. Sin embargo, por ahora, no está definido ya que la decisión del Gobierno es "no abandonar" a ningún argentino en medio de la pandemia.

Ante distintas versiones de que el pago del IFE 4 se inicia el día 8/10 en conjunto con los beneficiarios de la AUH, nuevamente debemos aclarar que eso NO es cierto. Nunca ANSES ha confirmado ese calendario ni tampoco anunciado aún la continuidad o no del bono.

Sin embargo, Raverta aseguró que, mientras se conviva con la pandemia, "tenemos que ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina".

Y añadió: "la pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones".

