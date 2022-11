En Mendoza, los funcionarios del Gobierno no tienen ninguna precisión sobre el programa Precios Justos

"Lo único que hay -señaló- es la resolución que establece los Precios Justos. El dato que podría ser novedoso, que se conoció ahora, es que la implementación en las provincias va a ser partir de convenios que firmen las distintas jurisdicciones y las municipalidades que quieran hacerlo. En principio esto sacaría de la órbita de control a la dirección que conduzco y la pondría en asociaciones de defensa del consumidor".

Cortez recalcó: "No hay nada todavía, más que lo que se conoce a través de los medios de comunicación. Esperamos que Comercio Interior haga conocer cómo será la implementación y baje esos detalles a las provincias".

El titular de Fiscalización amplió: "La resolución indica que se fijará una señalética distinta a la de Precios Cuidados. Es decir que los Precios Justos suprimirán a los Precios Cuidados pero no sabemos nada aún, insisto. Dependerá de los convenios que firme la Nación con cada cadena y qué productos abarcará. Una cosa es el anuncio de la Secretaría de Comercio Interior y otra lo que se acuerda realmente con cada cadena".

"Hay municipios que no tienen en su territorio los supermercados que adhieren al programa. Veremos cuando haya más información. Desde nuestro organismo tenemos toda la predisposición para prestar colaboración, como lo hemos hecho siempre, pero hay que saber que son muchas las bocas y que una inspección responsable y seria lleva muchas horas"

"Para inspeccionar 1.500 prroductos -destacó- se necesita una inspección de 10 horas".

El Observatorio de Precios

precios-justos-jumbo1.jpg Habrá una aplicación que ayudará a los usuarios a encontrar y controlar los Precios Justos.

El director de Fiscalización y Control también se refirió al Observatorio de Precios que por fin puso en marcha el Gobierno después de 8 años de que fuera creado por ley.

Explicó que "no está contemplada la participación de las provincias. Lo integran ministros nacionales y entidades de defensa del consumidor elegidos por el Poder Ejecutivo a cargo del Presidente. Tiene facultades para convocar a otros organismos pero hasta ahora no lo ha hecho".

Cortez reflexionó que es "muy difícil que funcione como herramienta contra la inflación. Claramente nosotros colaboraremos si nos piden que lo hagamos, siempre dentro de nuestras posibilidades".

Dijo finalmente: "Entiendo que el Observatorio tiene como objetivo poner la lupa sobre algún tipo de producto o de servicio, no solo en los precios, sino también con el abastecimiento y la producción. No me animo a aventurar si tendrá éxito o no".

