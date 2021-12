En enero se actualizará el piso de Ganancias para empleados en relación de dependencia

Desde el entorno de Sergio Massa detallaron al portal A24.com que "la actualización responde a una cláusula gatillo, inserta en la ley Massa de Impuesto a las Ganancias, para que se actualice periódicamente y que no pierda poder de compra el bolsillo del trabajador". Es decir, que ya no hace falta un decreto, sino que se hace casi automáticamente para que "para que el trabajador no se vea perjudicado por la inflación y la actualización de salarios".