Empresarios frutihortícolas aconsejan en medio de la incertidumbre: "No compren lo que esté caro"

Otra de las dificultades que afronta el sector está dada por la ruptura de la cadena de comercialización. "Especialmente para las frutas y verduras que vienen de otras provincias, se utiliza el pago con cheque a cierta fecha; pero con esta incertidumbre todos van a tratar de cubrirse sin recibirlos. Es entonces cuando se corta la rueda de negocio".

verduleria.jpg Los precios de las frutas y verduras pueden fluctuar porque la mercadería no se puede guardar como sí sucede en otros rubros.

►TE PUEDE INTERESAR: El dólar blue sigue sin freno tres días después de las PASO: ¿hasta cuánto llegará?

Lo que pidió Omar Carrasco a los compradores de frutas y verduras es que "compren lo barato y no lo caro". Para el productor y empresario que tengan mucha salida los productos caros "no favorece a ninguna de las partes".

Qué frutas y verduras aumentaron por la devaluación

Uno de los productos que subió por la devaluación del lunes fueron los fertilizantes, lo que termina afectando en el proceso de conformación de precios de las frutas y verduras.

Carrasco aseguró en Nihuil que "gran parte del sector empezó a tomar medidas el lunes por la tarde" y que las subas se encontrarán fundamentalmente en las frutas y verduras que vienen del exterior: ananá, banana, kiwi y palta.

También habrá aumentos en las que vienen del Norte del país porque ya terminó la producción local. "Empieza a entrar aquella que hoy viene con precios muy altos como el zapallito, choclos ($12.000 la caja), tomate y chauchas".

"Lo que se está vendiendo más hoy en Mendoza, y es la base de las comidas, es la papa, el zapallo y el camote", dijo Carrasco.

"Lamentablemente estamos en una situación rara. Los que ya hemos vivido algunos años hemos pasado por situaciones similares. No quiero tirar un manto negro, pero es así porque te aprietan de todos lados", lamentó.

mujer-pelando-algunas-papas-crudas-cerca (1).jpg Omar Carrasco explicó que el precio de la papa subió producto de la sequía.

La suba en el precio de la papa ya se había percibido antes de esta devaluación. El motivo de ese aumento que se notó en las verdulerías de Mendoza es fundamentalmente la sequía. "La falta de agua produce ciertos efectos en la producción de la papa. Al tener menos agua, el tamaño de la verdura es menor. Y si antes una hectárea daba 1.800 bolsas, con la sequía da unas 1.000 bolsas. Entonces el precio sube para poder cubrir los costos de la producción", explicó.

Y llevó algo de tranquilidad: "Hay que esperar unos días a que se normalice el mercado".

¿Pueden ser una solución los Precios Justos?

Para Carrasco no. No lo fueron ni lo serán porque las medidas no llegaron a Mendoza. "Hay una serie de productos que entraron en Precios Justos pero nunca dio resultado. Puede funcionar para la Capital, para el Mercado Central de Buenos Aires pero Cuyo queda afuera".

Es decir, explicó Carrasco, "formalmente se toman las decisiones incluyendo a Mendoza pero aquí no se pueden llevar a cabo".