El aumento confirmado para el personal de casas particulares en el mes de octubre de 2026 en Argentina es del 1,7% directo sobre los salarios básicos de septiembre, según la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), información publicada en el Boletín Oficial. En ese sentido, las empleadas domésticas cuentan con incremento asegurado.
Empleadas domésticas: cuánto sale la hora en octubre de 2026 y cómo quedan sus sueldos
El personal de casas particulares tiene novedades oficiales. Hay aumento confirmado para octubre y ya se sabe cuál es el valor mínimo de la hora trabajada
De acuerdo con la Ley 26.844, quienes cumplen jornadas inferiores a 24 horas semanales para un mismo contratante cobran bajo la modalidad por hora al terminar la jornada o la semana, mientras que a partir de las 24 horas semanales rige obligatoriamente la liquidación mensual proporcional.
Aumento de octubre del personal doméstico en Argentina
Precisamente, con la nueva escala, el valor mínimo para el personal dedicado a tareas generales es de $4.064,08, categoría que incluye principalmente:
- limpieza
- lavado
- planchado
- mantenimiento
- preparación de comidas, será de por hora con retiro.
Para quienes trabajan bajo la modalidad mensualizada, los salarios mínimos de octubre quedan establecidos entre $498.582,06 y $548.429,23.
La actualización se aplicará sobre los valores de septiembre y alcanzará tanto a quienes cobran por hora como al personal mensualizado.