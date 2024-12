El gremio petrolero presiona al Gobierno para que avale las cesiones de áreas maduras de YPF

Horacio Marin-CEO YPF UNCuyo (1).jpg El objetivo de Horacio Marín, CEO de YPF, era terminar el 2024 con la concreción de las cesiones de áreas maduras a empresas privadas pero las negociaciones, en las que las provincias tienen parte central, no se resolvieron tan rápidamente.

La ministra de Energía, Jimena Latorre, confió a fines de la semana pasada, durante la presentación de la Policía Minera, que pidieron a las firmas que negocian con YPF que mejoren las condiciones de las ofertas para que la producción de petróleo en esas áreas no sólo no decline, sino que sea más eficiente. Y en virtud de esos pedidos es que el aval que debe dar la Provincia aún no se resuelve.

De todas maneras, la propia Latorre confió que “las empresas han respondido favorablemente –a los pedidos del Gobierno mendocino- por lo que probablemente, en los próximos días, habrá novedades”.

Según pudo saber Diario UNO, el traspaso que se encuentra más cerca de cerrarse es el del clúster Mendoza Sur a la UTE formada por Quintana Energy y TSB y que abarca las áreas El Portón, Chihuido de la Salina, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, Chihuido de la Salina S y Confluencia Sur.

El reclamo del gremio de jerárquicos petroleros por la cesión de áreas maduras de YPF

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Cuyo y de La Rioja anunció este lunes que “si no hay respuestas urgentes sobre el futuro laboral de 6.000 trabajadores afectados a las áreas maduras que YPF puso en venta, los primeros días de enero de 2025 habrá paros en la actividad petrolera de Mendoza”.

El mensaje del gremio fue directo para el Gobierno de Mendoza que es el que mantiene en análisis los expedientes con las ofertas presentadas a YPF por Quintana y TBS por el clúster Sur, y la de Petróleos Sudamericanos por el clúster Norte (que incluye Barrancas, Río Tunuyán, Ceferino, Mesa Verde, La Ventana y Vizcacheras).

Matamala manifestó que, si bien los trabajadores continúan recibiendo el 100% de sus salarios, por el acuerdo firmado con YPF y las cámaras CEHP Y CEOPE, se trata sólo de una solución temporal; y es por ello que exigió al Gobierno provincial “una gestión más efectiva sobre la fuente laboral de las áreas maduras mencionadas, como ocurrió con la cesión de las áreas de Llancanelo a la empresa PCR, cuyos resultados fueron inmediatos”.

En ese sentido, el director de Petróleo & Gas de PCR, Marcelo Irusta, confirmó a Diario UNO que la totalidad de empleados de YPFen esas áreas sería absorbida por la empresa, al igual que los contratos con firmas de servicios que se encontraban trabajando en las áreas.

Jimena Latorre.jpg Jimena Latorre, ministra de Ambiente y Energía.

Qué espera Mendoza para avalar las ofertas que recibió YPF por las áreas maduras

La clave pasa por los planes de inversión que presentaron las empresas a YPF. Mendoza, principal interesado en que la producción de petróleo crezca, analiza minuciosamente esos proyectos y es sobre ellos que exigió mejoras a los oferentes.

“Nosotros necesitamos jugadores nuevos que vengan a hacer inversiones más eficientes para levantar el ritmo de producción en Mendoza”, y de ahí la conformidad del Gobierno con la decisión de YPF de retirarse de esas áreas que ya no le eran rentables en base a sus pretensiones y sobre las cuales ya no harían inversiones fuertes.

Ahora bien, para que efectivamente la producción no decline, es necesario –explican desde Hidrocarburos- que los planes de inversión de esos nuevos actores cumplan con las expectativas de Mendoza; y no avalar sólo un traspaso de manos sin asegurarse una efectiva mejora.

Pensando en ese interés es que el Gobierno realizó pedidos que, según confirmó Latorre, fueron bien recibidos por parte de los oferentes: “Hubo concesiones por parte de los interesados a los requerimientos que hizo la Provincia sobre los planes de inversión”.

Esta aceptación a las mejoras de condiciones puso a la negociación cerca de un acuerdo. En principio, el más avanzado es el del Mendoza Sur. En tanto que, según dijo públicamente la ministra, “muy probablemente en los próximos días tengamos novedades”.