El Gobierno eliminó el aporte del 15% del régimen de promoción fueguino

El nuevo esquema respondió a una serie de reclamos presentados por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Ambas entidades señalaron que el avance de las medidas de desregulación económica derivó en una “pérdida crítica de competitividad” que pone en riesgo la continuidad de las operaciones y los puestos de trabajo en la provincia.

Desde la UIF y AFARTE advirtieron que, con la plena vigencia del Decreto N° 333 del 19 de mayo de 2025 y el conjunto de reformas económicas en curso, el sector industrial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur enfrenta un escenario que requiere una revisión de las cargas vigentes. Además, remarcaron que el impacto no se limita al segmento de telefonía móvil, sino que alcanza a la totalidad de la actividad productiva provincial.

Eliminación del aporte obligatorio

Hasta ahora, la normativa establecía que para acceder a la extensión del régimen las empresas debían realizar aportes mensuales obligatorios equivalentes al 15% del beneficio obtenido por el IVA en la venta de los productos vinculados a los proyectos industriales. Ese mecanismo era el que sostenía el FAMP-Fueguino, a través del cual las compañías conservaban ventajas fiscales a cambio de destinar parte de sus ganancias al fondo.

Con la eliminación del aporte, las firmas continuarán accediendo, por el momento, al esquema de incentivos fiscales vigente. Tierra del Fuego cuenta con un régimen fiscal y aduanero especial desde la sanción de la Ley N° 19.640, orientada a promover la inversión, el desarrollo industrial y el empleo en la región, un marco que permitió la radicación de numerosas empresas generadoras de trabajo.

En 2021, la vigencia de estos beneficios fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2038, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de aportes al FAMP-Fueguino, requisito que ahora quedó sin efecto.