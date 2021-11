palmares.jpg photo Palmares cuenta actualmente con 95.000 m2 de superficie y un total de 156 locales. Con las nuevas aperturas, llegarán a 167. Foto: Gentileza Palmares

En la primera quincena de diciembre se espera la apertura de Home Box, una especie de multitienda, al estilo de Falabella, que funcionará en la planta alta y concentrará 21 marcas reconocidas del rubro distribuidas a lo largo de 2.400m2. Entre ellas figuran en la lista Arredo, Domina Light, Botiquita, Cuyana Express, Casa Cardona, Dalonso (la única de otra provincia, de Santa Fe), Homely Bazar, Casa Cheka by Gobelino, Hipercerámico, Las Huellas, Mioh, Casa Up, Grill And Co., Naranjo, FH (Facil Home), Poltrona, R Cristal, Samsung TV y Audio, Gioko Deco, y Zinc. En este piso se ubicará también Bröd con su conocido servicio de café y panadería. En total, se le dará trabajo a 95 personas de manera directa.

Home Box desembarca en el mercado local y sus principales competidores en esta plaza serán Mia Casa (que el miércoles pasado abrió sus puertas en el segundo piso que dejó Falabella en el Shopping) y la Barraca Home, que estará habilitado desde la próxima semana en la planta alta que ocupaba la sala de arte en el centro comercial.

Con anterioridad, Palmares realizará una serie de mudanzas desde la planta baja hacia el mismo espacio, por lo que los clientes deberán estar atentos a los cambios en los próximos días. Por ejemplo, es el caso de la librería Yenny, Extreme Board Shop, la óptica Ducci y la colchonería Simmons.

1 MEP_2446.jpg El gerente de Palmares, Diego Lago, le contó a Diario UNO todos los proyectos previstos para el 2022.

Muchos ya podrán apreciar que se instaló la cadena de helado artesanal Luciano's, la cual ya cuenta con un local en plena Peatonal Sarmiento, y la peluquería Tijeritas, un sitio ideal para los más pequeños. Precisamente, hacia el sector este de Palmares se ha proyectado un crecimiento de 5.000 m2 para el próximo año, cuyos negocios aún no están definidos. "Se está en plena negociación pero puede anticipar que desarrollaremos categorías que no tenemos en el mall", apuntó el gerente sin brindar mayores precisiones. Sí recalcó que para mejorar la atención ampliarán la zona de oficinas con 3.500 m2 más.

Luego del anuncio de apertura de las fronteras terrestres con Chile a partir del 1 de enero, Lago expresó que esperan ansiosos la llegada de turistas extranjeros -beneficiados por el cambio- ya que están seguros que así se terminará de recuperar el consumo que se perdió durante la cuarentena. De hecho, resaltó que están prácticamente al mismo nivel de la prepandemia, "escenario que se logró gracias a las políticas aperturistas implementadas por el gobernador Rodolfo Suarez". En este sentido, opinó que le resulta inviable pensar en un nuevo cierre total de la actividad comercial más allá del crecimiento de los casos de coronavirus por una tercera o cuarta ola.

palmares5.jpg Foto: Gentileza Palmares

Palmares cuenta actualmente con 95.000 m2 de superficie y un total de 156 locales. Con las nuevas aperturas, llegarán a 167, los cuales seguramente serán superados en el corto plazo ya que el desarrollo comercial ha sido el motor de esta empresa desde sus comienzos hace 26 años (justamente este 17 de noviembre fue su aniversario).