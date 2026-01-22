El dólar bajó otros $5 mientras el Banco Central ya compró más de U$S900 millones en enero

banco central, plazo fijo, dolar blue, inflacion.jpg El Banco Central siguió sumando reservas.

Las distintas cotizaciones del dólar

En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo sin cambios, con el mismo precio que cerró la jornada del miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba este jueves en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en su cotización respecto del día anterior.

El dólar mayorista se ubicó en $1.427,5, cedió 0,2% y quedó a 126 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.553,58).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,25% hasta $1461,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,24% hasta los $1.508,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$45.077 millones, el valor más alto desde septiembre de 2021.

Este jueves continuó la compra de reservas, sumó US$80 millones más y llevó las reservas a los US$45.399 millones. Son casi U$S900 millones los que ha comprado en lo que va de enero.