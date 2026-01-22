El dólar bajó otros $5 mientras el Banco Central ya compró más de U$S900 millones en enero

El dólar oficial cerró este jueves en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de otros $5 respecto del cierre del miércoles cuando había registrado el valor más bajo desde el 21 de noviembre.
En la rueda de esta jornada la divisa norteamericana operó estable y marcó un solo cambio en la cotización de su valor, que fue la baja de $5 hasta los $1.450.
Por otra parte el Banco Central volvió a comprar dólares (lleva más de U$S900 millones este mes) y las reservas ya son cercanas a los U$S46.000 millones.
Las distintas cotizaciones del dólar
En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo sin cambios, con el mismo precio que cerró la jornada del miércoles.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue se cotizaba este jueves en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en su cotización respecto del día anterior.
El dólar mayorista se ubicó en $1.427,5, cedió 0,2% y quedó a 126 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.553,58).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,25% hasta $1461,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,24% hasta los $1.508,2.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$45.077 millones, el valor más alto desde septiembre de 2021.
Este jueves continuó la compra de reservas, sumó US$80 millones más y llevó las reservas a los US$45.399 millones. Son casi U$S900 millones los que ha comprado en lo que va de enero.