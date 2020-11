El dólar blue cerró noviembre con una caída de $13

El dólar blueamagó este lunes con subir pero finalmente cerró noviembre estable, a $157, y acumuló en el mes una caída de $13. En tanto, el dólar solidario -aquel cuyas transacciones tienen un límite de u$s 200-- superó los $143, con un incremento del 3% en el mes. Este lunes, la autoridad monetaria tuvo una participación positiva de U$S 5 millones, pero en todo el mes acumuló un saldo desfavorable de U$S 129 millones con sus intervenciones en el mercado.