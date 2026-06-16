El Banco Central flexibilizó el acceso a préstamos en dólares

El texto oficial emitido por el organismo detalla que los garantes que respalden estas operaciones deberán asumir contractualmente el rol de principales pagadores. Esto confiere a los bancos comerciales la facultad legal de demandar el cumplimiento total de las obligaciones directamente a los avalistas en caso de registrarse mora por parte del tomador original de los fondos.

Las garantías que habilitan los créditos en dólares

El eje central de la flexibilización radica en la tipología y la solidez de las coberturas admitidas por la regulación vigente. Las empresas solicitantes podrán presentar garantías especiales en dólares, las cuales deben estar constituidas por sujetos formalmente contemplados dentro de las normativas de la autoridad de contralor financiero del país.

Esta alternativa permite que subsidiarias locales de corporaciones internacionales, firmas integradas a cadenas globales de valor o compañías con inversores extranjeros gestionen financiamiento con tasas habitualmente menores a las del mercado en pesos. La flexibilización remueve la obligatoriedad de encuadrar estrictamente en el perfil de exportador para calificar como sujeto de crédito en divisas.

Dólar y Banco Central.jpg El Central detalló que los garantes que respalden estas operaciones deberán asumir contractualmente el rol de principales pagadores.

El sector bancario amplía el margen de colocación de sus depósitos en dólares sin alterar los parámetros de previsión de riesgo. Al centralizarse la evaluación de cobro en la solidez de la garantía y en la figura del pagador principal, las entidades locales disponen de un marco regulatorio claro para canalizar la liquidez disponible hacia el sector privado.

Impacto en el acceso a créditos en dólares

La decisión de modificar los criterios de acceso técnico responde a la necesidad de viabilizar proyectos de inversión de mediana y larga escala. Diversos sectores productivos que operan con insumos importados o requieren renovar bienes de capital encontrarán asistencia a través de la oferta de créditos en dólares sin la presión de una corriente de exportación consolidada.

El historial normativo local refleja que las limitaciones estrictas al endeudamiento en moneda dura buscaban prevenir crisis de liquidez ante fluctuaciones severas del tipo de cambio. El BCRA detalló la flexibilización implementada busca un equilibrio entre la seguridad del sistema y la dinamización de la actividad de las empresas mediante el uso eficiente de las garantías.

Las cámaras empresariales y analistas del mercado financiero coinciden en que la medida aporta previsibilidad a las planificaciones corporativas. La posibilidad de pactar deudas bajo condiciones financieras asociadas a los créditos en dólares reduce la volatilidad del costo de los proyectos, siempre que se verifique el estricto cumplimiento de los avales requeridos por el esquema regulatorio.