El agro 2026 exige tecnología y pone a Mendoza ante un cambio histórico

Lucas Gilber Revolución tecnológica en el agro.

Agricultura de precisión

En paralelo, la agricultura de precisión se consolida como una herramienta clave para optimizar recursos. El uso de sensores, datos satelitales y sistemas de monitoreo permite aplicar agua e insumos con exactitud. En Mendoza, esto es determinante: el riego de precisión puede reducir el consumo hídrico entre un 20% y un 40%.

“En una provincia como la nuestra, la eficiencia hídrica no es una ventaja competitiva: es una condición de supervivencia. La tecnología hoy permite medir, anticipar y decidir mejor”, explicó Gilbert.

La sustentabilidad también gana peso como condición de mercado. Los compradores internacionales ya no solo evalúan volumen o calidad, sino también cómo se produce. La trazabilidad ambiental, el uso de bioinsumos y las prácticas regenerativas comienzan a definir el acceso a mercados.

“Los compradores externos empiezan a preguntar cómo se produce, no sólo cuánto se produce. La sustentabilidad pasó a ser parte del negocio”, advirtió el referente del sector.

A esto se suma el avance de plataformas digitales integradas, que permiten centralizar datos productivos y tomar decisiones en tiempo real. El campo se transforma en un sistema conectado donde la información se vuelve tan valiosa como la tierra.

“El productor que toma decisiones con datos tiene una ventaja enorme frente al que sigue trabajando solo por intuición”, resumió Gilbert.