"Claramente. cualquiera que participa de las redes sociales o tiene grupos de WhatsApp les han llegado mensajes temerarios que dicen que va a haber un corralito", advirtió esta mañana Cafiero, en declaraciones a la FM Metro.

El funcionario explicó que por eso el Banco Central "tuvo que salir a explicar el lunes que es inviable, que eso no va pasar, que no hay retiro de depósitos, que eso no va a suceder y que los los depósitos están garantizados en el Banco Central".

Cafiero subrayó que el retiro de depósitos que hubo "no es significativo y los plazos fijos en pesos siguen existiendo".

"El sistema financiero está solido, no tiene ningún tipo de fragilidad", reiteró el jefe de Gabinete, y lamentó los "mensajes temerarios" por WhatsApp y las redes sociales que buscaron "influir" negativamente sobre el sistema de depósitos.

Cafiero reveló que hasta a él mismo le llegaron mensajes que comenzaban diciendo: "Soy el gerente de no sé que banco y les digo...", y consideró que "hay ganas de perturbar aún más a los argentinos que estamos angustiandos, peleándola, tratando de salir adelante con la pandemia y con las cuestiones económicas que la pandemia profundizó".

Ante la consulta, Cafiero analizó que no sabía si esa campaña tuvo el objeto de desestabilizar, pero apuntó que "sí evidentemente están buscando generar zozobra y son mensajes que no son casuales, buscan generar inquietud y si se profundiza buscan generar caos".

En otro orden, sostuvo que "obviamente que las medidas, como las restricciones (sobre la compra de dólar) no son soluciones de fondo, sino que las soluciones tienen que ver con que la economía se recupere".

Cafiero explicó que el plan fue que para "ganar esa previsibilidad que teníamos que reestructurar la deuda y las medidas tenían que ver con que se recupere la economía".

"Necesitábamos reconstruir un país en crisis que había dejado (el expresidente Mauricio) Macri, con una recesión muy profunda", señaló el jefe de Gabinete y recordó que en la anterior gestión macrista "sufrimos todos; inflación, recesión, aumento de desempleo, desocupación y sin pandemia".

Cafiero indicó que "se pudo reestructurar la deuda a pesar de que los agoreros de siempre decían que no, que estábamos equivocados, que (el ministro de Economía, Martín) Guzmán no tenía la talla como para llevar adelante la negociación".