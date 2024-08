"Dólar supermercado": otro mayorista se sumó a la tendencia pero es mínima la operatoria

►TE PUEDE INTERESAR: Un hipermercado de Mendoza comenzó a recibir dólares cara chica a un valor superior al blue

chilenos comprando en oscar david Mendoza 2023.jpg El mayorista Oscar David comenzó a recibir dólares cara chica desde este jueves.

Cómo es la operatoria del dólar supermercado

"La operatoria es que recibimos los dólares, lo que no estamos recibiendo son rotos o manchados. Tampoco los que están muy escritos hasta que los bancos no nos autoricen a tomarlos. Cara chica sí, pero lo que no podemos hacer es cambiar", explicó el empresario.

En detalle, para comprar en dólares hay que multiplicar un dólar por $1.350 y hay que gastar ese dinero o más.

"La verdad es que han venido re pocos. Alguno con una cara chica, pero nada más. No es que hayamos tenido operatorias importantes", admitió David.

Y analizó: "Lo que nosotros creemos es que van a ir trayendo billetes de 1 dólar para darles algún uso, de 5 o 10 USD pero no más".

►TE PUEDE INTERESAR: Una cadena mayorista con sucursal en Mendoza comenzó a negociar su venta en medio de la recesión

Ahorro con el dólar supermercado en los mayorista

Si bien la caída de las ventas es fuerte y en julio se notó un repunte por el aguinaldo de los trabajadores, agosto es un mes en el que los consumidores han vuelto a bajar sus gastos.

Sin embargo, David explicó que comprando promociones y ofertas a precio dólar se genera un ahorro porque "estamos más baratos en dólares que en diciembre".