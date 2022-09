TE PUEDE INTERESAR: Dólar soja: en el primer día hubo un "aluvión" de ventas según los empresarios agropecuarios

Estas cotizaciones vienen de registrar desplomes importantes luego de que el ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, anunciara el nuevo "dólar soja", con una cotización de $ 200 para las liquidaciones del sector del agro durante el mes de septiembre.

Massa aseguró que con este esquema los agroexportadores ingresarán al mercado oficial de cambios u$s 5000 millones este mes y u$s 1000 millones en las tres primeras ruedas de esta semana. No obstante, ayer no se registraron operaciones bajo esta modalidad, pero el Gobierno espera que inicie pronto.

Por su parte, las cotizaciones financieras del dólar operan con subas y bajas moderadas. El MEP a través del bono AL30 cede hasta 0,5% para ubicarse por debajo de los $ 274, mientras el contado con liquidación (CCL) mediante el Cedear "KO" avanza 0,4% y se sitúa por encima de los 285 pesos.

El oficial mayorista sube 34 centavos

Por el lado oficial, el tipo de cambio minorista opera estable en $ 146 en Banco Nación y en $ 147,04 en el promedio de entidades financieras del país. El mayorista, en tanto, inició la jornada en $ 140,62, marcando un incremento de 34 centavos respecto al cierre anterior.

El Banco Central ha estado acelerando el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial en el arranque de septiembre en comparación con las jornadas anteriores. En agosto, registró una avance de 5,68%, superior al 4,82% que había marcado en el mes previo.

