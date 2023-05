En tanto, las alternativas financieras operan de manera mixta con el MEP con una baja de 2,81% a $431,56, mientras que el Contado con Liquidación avanza 0,54% a $436,33.

En horas del mediodía, el dólar oficial se depreciaba 0,14% a $239,23, valor que seguramente se incrementará en el transcurso de la jornada. El dólar mayorista sube 0,31% a $228,75.

La brecha con el oficial es de 97%, mientras que con el mayorista se ubica en 107%.

La jornada cambiaria de ayer se desarrolló en medio de operativos de allanamientos en entidades financieras del microcentro porteño, en el marco de una causa que investiga maniobras irregulares de comercio exterior.

El Banco Central terminó la jornada del martes con compras por US$ 3 millones y el dólar soja aportó US$ 54,1 millones, mientras el acumulado de 20 días del Programa de Incremento Exportador llega a los US$ 2.120,5 millones.

