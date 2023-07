Dólar blue hoy en Mendoza (12).jpeg Foto: Diario UNO

Las otras cotizaciones además del dólar blue

El dólar MEP sube a $493,83 y el del Contado con Liquidación (CCL) cae a $531,42.

La devaluación oficial al momento es de 0,1% y la cotización oficial es de $280,60. En consecuencia, el dólar ahorro vale a $462,99.

Entre los tipos de cambio que aplican para gastos en el exterior, con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$300 mensuales por persona, el dólar Qatar tiene un costo de $561,20 y el "Turista" para gastos por debajo de ese tope vale $491,05.

Por su parte, el dólar mayorista abre a $267,75 y la cotización del Banco Nación es de $279,00.

El Central registró este lunes un saldo a favor de unos u$s 62 millones, pero vendió 66 millones de yuanes, que equivalen a poco más de u$s 9 millones, mientras los exportadores ingresaron apenas u$s 7 millones a través del esquema cambiario para las economías regionales.

De este modo, la entidad obtuvo un resultado positivo de alrededor de u$s 53 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios al combinar los saldos que registró en ambas monedas y fue la primera compra neta de reservas en lo que va del mes.

La autoridad monetaria cortó así catorce jornadas consecutivas con saldos negativos en su intervención cambiaria. Sin embargo, en lo que va del mes, registra una pérdida de unos u$s 800 millones, aproximadamente. En el año, las ventas netas se ubican cerca de los U$S 3580 millones.