El dólar paralelo retoma, de esta forma, el sendero alcista tras consolidar un saldo negativo de dos pesos la semana pasada. La brecha, en tanto, es de 91% con respecto al dólar minorista y de 98% con el mayorista.

Hasta el momento, el dólar paralelo disminuyó $ 3 en lo que va del mes y aumentó $ 32 en el transcurso del año.

Durante el mes de enero, uno los más inestables, el dólar blue avanzó, en las mesas de dinero, $35 (+10,1%).

►TE PUEDE INTERESAR: La Aduana recaudó más de $23 millones tras un remate online organizado por la AFIP

El dólar oficial este lunes 13 de febrero cotiza a $ 189,25 para la compra y $ 197,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 394,50. Mientras tanto, el dólar mayorista se ubica en la franja de los $ 190,51.

El minorista subió $ 2,25 en la última semana y el mayorista aumentó $ 2,49, la corrección semanal más alta desde mediados de diciembre pasado.

El Banco Central sigue vendiendo dólares de sus reservas. La autoridad monetaria finalizó la rueda de este viernes con un saldo negativo de unos U$S 67 millones tras su intervención cambiaria. En la semana totalizó ventas por U$S 286 millones, acumulando en febrero U$S 433 millones de ventas netas en el mercado.

En lo que va de este 2023, el dólar blue acumula una suba de $32 después de cerrar el 2022 en $346.

►TE PUEDE INTERESAR: Faltan productos de la canasta escolar de Precios Justos en las librerías de Mendoza