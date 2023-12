En cuanto al dólar oficial tuvo un incremento imperceptible de $0,09 para la venta por lo que alcanzó los $ 835,70. Para la compra, la suba fue de $0,55 y el valor llegó a $789,11.

Dólar blue.jpg En Mendoza el dólar blue terminó vendiéndose al mismo valor que el día anterior.

El dólar blue en la city porteña

El dólar libre cerró este jueves en $1.000 para la venta, es decir, sin cambios con respecto a la jornada anterior en Buenos Aires.

La moneda estadounidense había iniciado la jornada al alza en 5 pesos y luego recortó a a cotización inical. En tanto, dieron la nota los dólares financieros, que cotizaron al alza, especialmente el contado con liqui.

Tras seis jornadas de bajas consecutivas el CCL rebotó un 8% y volvió a la franja de los $944. El miércoles, había cerrado en mínimos de $870 pesos. No obstante, se mantiene por debajo del dólar de $1.000 con el que asumió Milei.

Por su parte el MEP, aumentó 22 pesos, o un 2,3% respecto del cierre anterior y cotizó a $954,49 por dólar. Ambos financieros, unos $50 por debajo del blue.

En tanto, el Banco Central volvió a comprar dólares y engrosó las reservas brutas del Banco Central. En la jornada de este jueves la autoridad monetaria compró 305 millones de dólares y encadenó 13 compras consecutivas. Las reservas brutas sobrepasaron la línea de los 23.000 millones de dólares cerrando en US$ 23.123 millones. En las últimas once ruedas el BCRA acumuló compras por US$ 2.592 millones.

Con este monto, ya se recaudó lo necesario para cancelar los US$1.955 millones de intereses que vencen el próximo 9 de enero por los Bonar 2030 (AL30), uno de los títulos públicos emitidos en agosto de 2020, por el ex ministro de Economía Martín Guzmán cuando reestructuró la deuda con privados.

Las otras cotizaciones del dólar se mantuvieron estables al ritmo del crawling peg del 2% mensual anunciado por el ministro de Economía tras la devaluación del pasado 18 de diciembre. La cotización en el Banco Nación se ajustó a $827,75 y en consecuencia la brecha se mantiene en 20,8% respecto del blue.

Con estos valores el dólar para gastos en moneda extranjera con tarjeta vale $ 1.324,40, siendo el más caro del mercado.

El valor del billete en el promedio de los bancos del sistema es de $ 846,66.

Por su parte, el dólar mayorista subió a $ 807,95 por unidad, 55 centavos arriba del cierre anterior.

