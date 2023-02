La brecha, en tanto, es del 91% con respecto al dólar minorista y del 97% con el mayorista. Hasta el momento, el dólar paralelo se mantiene un peso por arriba del valor en el que abrió el mes y aumentó $ 30 en el transcurso del año.

El dólar oficial hoy jueves 16 de febrero, en tanto, cotiza a $ 190,25 para la compra y $ 198,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 396,50. Mientras tanto, el dólar mayorista se ubica en la franja de los $ 192,38.

El Central terminó la jornada de este miércoles con un saldo negativo de unos U$S 292 millones tras su intervención cambiaria, de los cuales U$S 262 millones fueron destinados para el pago de uno de los barcos con combustibles importado. Así, el rojo acumulado en lo que va del mes creció a más de U$S 800 millones.

La tendencia a la baja se da tras la exitosa una licitación de deuda en pesos este miércoles y tendrá un vencimiento de una LECER por $227.984 millones, según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).

Además buscará sumar algo más para financiar el déficit fiscal, todo en un contexto temeroso tras el documento de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que volvió a agitar el fantasma de reperfilamiento de vencimientos.

