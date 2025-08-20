DOLAR BLUE (4).jpg

A cuánto puede llegar el dólar blue en septiembre

Luego de unas semanas muy intensas en cuanto a los movimientos en la cotización del dólar, el dólar blue ha tenido una semana muy tranquila. De hecho, este miércoles cotiza a $1.335 contra los $1.315 del dólar oficial.

Sin embargo, analistas y especuladores ven un posible aumento en las próximas semanas, según las cifras que manejan las cuevas y las aplicaciones y que dan una pista sobre el devenir del dólar blue.

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg El clima electoral parece hacerse sentir con la fuerte suba del dólar oficial en los bancos, y también del dólar blue

En ese sentido, según el sitio CriptoYa, estos son los sitios que tienen el precio de las criptodólares más altos en la actualidad y que dan la presunción del precio que puede llegar a tener el dólar blue a fines del mes de agosto:

Eluter: $1.345

Lemon Cash P2P: $1.348

Paxful P2P: $1.351

Cuánto puede llegar a valer el dólar a fin de año

El último relevamiento de FocusEconomics, por el cual se realiza una consulta a más de 40 entidades económicas, indica a cuánto puede cerrar el dólar y el dólar blue a fin de año.

En ese sentido, los analistas aseguraron que ambos tipos de cambio se pueden llegar a debilitar y calcularon un dólar con un precio de $1.393 a fin de año y de $1.628 para cuando termine el año 2026.