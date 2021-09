Damnificados por los créditos UVA critican al Gobierno y a la oposición

Aseguran que pese a que desde todos los espacios dicen comprenderlos, "ningún gobierno, ni el del ex presidente Mauricio Macri que impulsó esta política nefasta, ni la actual administración del Presidente Alberto Fernández, han hecho absolutamente nada por terminar con este verdadero martirio".

Los damnificados señalaron que "existen voces aisladas dentro del Parlamento Nacional que han presentado proyectos los cuales, en mayor o menor medida, buscan encarar una solución de fondo. No obstante ello, las mayorías parlamentarias circunstanciales se encargan de cajonearlos en las comisiones. No existe voluntad política por parte del actual Gobierno de otorgar una salida definitiva y de fondo".

Las más de 100.000 familias que cargamos esta pesada mochila, nos debatimos a diario entre pagar la cuota o afrontar las demás obligaciones. La morosidad no deja de crecer, pese a que se insista con que el ratio es bajo en relación a la cantidad de créditos otorgados. Detrás de cada número, existe una familia, una persona que no sabe si el día de mañana va a poder seguir habitando bajo el techo que tanto esfuerzo le costó conseguir Las más de 100.000 familias que cargamos esta pesada mochila, nos debatimos a diario entre pagar la cuota o afrontar las demás obligaciones. La morosidad no deja de crecer, pese a que se insista con que el ratio es bajo en relación a la cantidad de créditos otorgados. Detrás de cada número, existe una familia, una persona que no sabe si el día de mañana va a poder seguir habitando bajo el techo que tanto esfuerzo le costó conseguir

"Las cuotas y el capital adeudado no dejan de crecer a un ritmo insostenible. El sistema financiero mira para otro lado, a regañadientes acepta aplicar el tope transitorio del 35 % en la relación cuota / ingreso. Ese porcentaje resulta muy alto pero para algunas familias representa un alivio transitorio. Su aplicación no es inmediata y se encuentra envuelta por decenas de trabas. Lograr obtener este alivio implica atravesar laberintos kafkianos", se quejan los autoconvocados.

En otra parte del documento señalan: "Denunciamos que el sistema financiero mira para otro lado. Pero también denunciamos que el gobierno ignora nuestro reclamo y que la oposición –salvo honrosas excepciones-, mira con desdén nuestra problemática. No queremos perder nuestras casas. No queremos atravesar el calvario de quienes son inquilinos, porque ese infierno ya lo vivimos".

No nos cansamos de denunciar que no es lícito ni legal indexar créditos al 7 % mensual como viene sucediendo desde el mes de enero por aplicación del plan de convergencia. No existe sueldo, ni ingreso que pueda soportar semejante ajuste. Seguiremos denunciando en cuanto micrófono sea posible, esta situación de inequidad.

Haremos todas las marchas que sean necesarias hasta tanto se nos brinde una solución definitiva. Están en juego nuestros hogares. No podemos permitir que el sistema financiero nos siga fagocitando y que la clase política y la justicia, sean meros diagnosticadores de nuestra Catástrofe UVA Haremos todas las marchas que sean necesarias hasta tanto se nos brinde una solución definitiva. Están en juego nuestros hogares. No podemos permitir que el sistema financiero nos siga fagocitando y que la clase política y la justicia, sean meros diagnosticadores de nuestra Catástrofe UVA

Buen antecedente

El mes pasado con presentaciones judiciales solicitando medidas cautelares, algunos mendocinos que no pueden afrontar el alto valor de las cuotas de los créditos UVA que tomaron, lograron frenar el secuestro y el remate de sus vehículos. Vuelven a Cuatro magistrados de la Justicia Civil de Mendoza les dieron lugar a esos recursos para impedir que las entidades financieras y bancarias avancen con la ejecución de las prendas de quienes no pueden hacerse cargo del pago de las cuotas. Esto es: no pueden secuestrar ni rematar los bienes y si lo hicieron, tienen que devolverlos.