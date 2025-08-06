Creció la recaudación en Mendoza pero no compensa la caída de 2024

$1.098.829 millones de ingresos obtenidos por el régimen de coparticipación nacional , que la Nación envía automáticamente a las provincias por la recaudación de impuestos como IVA, ganancias y combustibles, entre otros.

$502.631 millones de la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, $86.164 millones de regalías, $51.073 millones de Impuesto Automotor, $56.271 millones del Impuesto a los Sellos y $34.058 millones de Impuesto Inmobiliario.

impuesto automotor inmobiliario ATM boletas.jpg La recaudación de impuestos en Mendoza creció 2% en este primer semestre de 2025, pero no logró compensar la caída de 10% que se registró en el mismo periodo de 2024.

Pero la lectura de esas cifras frías muestran que las arcas mendocinas atraviesan más un periodo de estabilización que de recuperación tras la crisis de caída de la actividad económica.

Tanto es así, que aún los más optimistas del Ministerio de Hacienda no se atreven a hablar de recomposición y se ilusionan con lograr un equilibrio que les permita mantener ese repunte y lograr que crezca la recaudación de los impuestos provinciales.

El peso de la coparticipación

En la sumatoria del aumento de la recaudación incide claramente lo que recibió Mendoza en concepto de coparticipación. Si bien en la comparativa la provincia tiene una menor dependencia de ese aporte nacional que otras reparticiones, si ese ítem aumenta impacta directamente en las cuentas locales. Si se hiciera un reflejo de la incidencia de esos impuestos, 60% de lo que recauda Mendoza es por impuestos nacionales y 40% responde a tributos provinciales.

Siempre siguiendo los datos oficiales entre enero y junio, esos ingresos nacionales crecieron 5% debido principalmente al incremento en la recaudación de IVA, ya que la recaudación del Impuesto a las Ganancias se redujo en este período.

Sin embargo, la recaudación impositiva provincial cayó 1% en términos reales, lo que se explica por la disminución de 4% en la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que es el principal tributo local.

En el Gobierno aseguran que esa caída se explica fundamentalmente por la reducción de la base imponible, producto de la menor percepción de intereses por parte de los establecimientos financieros, vinculada a la disminución de operaciones de crédito con el Banco Central de la República Argentina. Adicionalmente, incidió la baja de alícuotas que decidió el Gobierno provincial, aunque con un impacto menor en el resultado total.