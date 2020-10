Construcción: faltan materiales y hay aumentos del 30%

Fernández contó que "algunas empresas cierran más temprano, otras no cotizan y las demás cotizan sin precios con clientes habituales a los que les entregan las mercaderías con remito y a la hora del pago se verá. Es que no hay precios de reposición".

El directivo de la construcción aclaró que "el problema no está en Mendoza y no es culpa de los comerciantes que no pueden reponer mercaderías y están sujetos a los grandes formadores de precios. Entonces no saben a qué precio vender porque no saben a qué precio van a reponer".

Seguramente hay especulación pero esto es la crónica de una devaluación anunciada. Un comerciante al que le llegó la mercadería con un 30% de aumento perdió toda la ganancia de dos meses

Fernández admitió que hay especulación y lo consideró "entendible porque si no pierde su capital de trabajo y está tratando de sostener su negocio. Técnicamente debería ser como dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre que el precio de referencia debería basarse en el dólar oficial, pero en la práctica sabemos que no es así".

El peso hoy es como un helado al sol en verano: se derrite. Por eso la gente se refugia en el dólar y si no puede hacerlo, compra bienes

Finalmente advirtió: "En estas condiciones, ni Precios Cuidados ni el Procrear pueden ser tentadores, simplemente porque el peso no tiene valor".