Inicio Economía Dólar
Mercados

Confirmado el precio del dólar este lunes 16 de marzo en cada banco

Los bancos más grandes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 16 de marzo cuando abran sus puertas

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Se confirmó el precio del dólar para la apertura de los bancos del lunes 16 de marzo de 2026.

Se confirmó el precio del dólar para la apertura de los bancos del lunes 16 de marzo de 2026.

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron el precio del dólar para este lunes 16 de marzo de 2026 cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades, tantos públicas como privadas. ¿Vas a invertir en la moneda estadounidense?

Según revelaron los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el precio del dólar estará ubicado en uno de los valores más bajos del año, producto de los movimientos registrados en los últimos días.

De hecho, movimientos parecidos se registraron en las cuevas donde la cotización del dólar blue también se vio afectada por la reducción del valor del dólar oficial llegando a uno de sus valores más bajos, tras haber llegado a los $1.550 en las últimas semanas del 2025.

Dolar-cotizacion-1
El Gobierno nacional utiliza el Banco Central de la República Argentina para intervenir y establecer el valor oficial, influenciado por la liquidez y la estrategia económica.

El Gobierno nacional utiliza el Banco Central de la República Argentina para intervenir y establecer el valor oficial, influenciado por la liquidez y la estrategia económica.

El precio del dólar este lunes 16 de marzo en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 9 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.

  • Banco Nación: $1.410
  • Banco Galicia: $1.410
  • Banco ICBC: $1.415
  • Banco BBVA: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.420
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Hipotecario: $1.410
  • Banco Santander: $1.420
  • Brubank: $1.414
  • Banco Credicoop: $1.410
  • Banco Macro: $1.420
  • Banco Piano: $1.410
  • Banco de Comercio: $1.415

Estos precios del dólar son los más bajos en lo que va del 2026 y se ubica cerca de los mínimos registrados desde octubre, cuando llegó a tocar los $1.375 el día después de las elecciones legislativas.

billete 2 dólares
El precio del dólar en Argentina está determinado principalmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el tipo de cambio oficial, mientras que los dólares paralelos (blue, MEP, CCL) se rigen por la oferta y demanda en el mercado privado.

El precio del dólar en Argentina está determinado principalmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el tipo de cambio oficial, mientras que los dólares paralelos (blue, MEP, CCL) se rigen por la oferta y demanda en el mercado privado.

Mercado cambiario: precio del dólar blue este lunes 16 de marzo en las cuevas

En tanto, las cuevas también revelaron cuál será el precio del dólar blue este lunes 16 de marzo, en el mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor entre los rangos de $1.420 y $1.427. El valor de venta se mantuvo apenas $5 por encima del cierre en Buenos Aires ($1.415), lo que indica una brecha muy estrecha entre ambas plazas.

El valor de la moneda extranjera en Argentina es, en última instancia, una mezcla de regulación estatal oficial y la libre oferta y demanda del mercado, afectado por los desequilibrios macroeconómicos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar