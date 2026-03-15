Confirmado el precio del dólar este lunes 16 de marzo en cada banco

Dolar-cotizacion-1 El Gobierno nacional utiliza el Banco Central de la República Argentina para intervenir y establecer el valor oficial, influenciado por la liquidez y la estrategia económica.

El precio del dólar este lunes 16 de marzo en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 9 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.

Banco Nación: $1.410

Banco Galicia: $1.410

Banco ICBC: $1.415

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.420

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420

Banco Patagonia: $1.420

Banco Hipotecario: $1.410

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.414

Banco Credicoop: $1.410

Banco Macro: $1.420

Banco Piano: $1.410

Banco de Comercio: $1.415

Estos precios del dólar son los más bajos en lo que va del 2026 y se ubica cerca de los mínimos registrados desde octubre, cuando llegó a tocar los $1.375 el día después de las elecciones legislativas.

billete 2 dólares El precio del dólar en Argentina está determinado principalmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el tipo de cambio oficial, mientras que los dólares paralelos (blue, MEP, CCL) se rigen por la oferta y demanda en el mercado privado.

Mercado cambiario: precio del dólar blue este lunes 16 de marzo en las cuevas

En tanto, las cuevas también revelaron cuál será el precio del dólar blue este lunes 16 de marzo, en el mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor entre los rangos de $1.420 y $1.427. El valor de venta se mantuvo apenas $5 por encima del cierre en Buenos Aires ($1.415), lo que indica una brecha muy estrecha entre ambas plazas.

El valor de la moneda extranjera en Argentina es, en última instancia, una mezcla de regulación estatal oficial y la libre oferta y demanda del mercado, afectado por los desequilibrios macroeconómicos.