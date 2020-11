¡Chau billetes!

Es difícil adivinar el futuro en un mundo que cambia tan rápido pero podemos imaginarlo en base a la información que tenemos hoy a mano. Una de las tendencias que más se aceleraron este año con la pandemia fue la de los pagos digitales a través de billeteras virtuales. Parece que los billetes se van para no volver y llega el QR. En una entrevista a la revista TIME, Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, dijo que cree que el efectivo desaparecerá en América Latina. “En parte porque los pagos mediante QR y los pagos digitales son una mejor experiencia. Pero además, debido a que usan efectivo para todo, el 50% de los latinoamericanos no tiene historial de sus transacciones financieras y por lo tanto no tiene acceso al crédito”, explicó.