Canillitas: los puestos de diarios podrán ofrecer servicios de paquetería y entrega de documentos

puestos diarios.jpg El gobierno nacional consideró que el régimen vigente de los canillitas es “obsoleto” e “innecesario”.

El decreto que desregula a los canillitas

El Decreto 629/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, elimina el Decreto 1025/2000 y su modificatorio, al considerar que impone restricciones innecesarias a la actividad y distorsiona los precios de mercado.

También disuelven el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas creado por el decreto ahora derogado.

El texto argumenta que la medida busca “promover la libre iniciativa privada y la interacción espontánea de la oferta y la demanda”, en línea con los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo.

A partir de la nueva normativa, la actividad de los canillitas en la venta de diarios y revistas se regirá por el Código Civil y Comercial de la Nación y las normas locales que resulten aplicables.

Con los cambios los canillitas en sus paradas de diarios podrán ofrecer servicios de casilla de correo, previa inscripción como operador postal ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), o mediante un acuerdo con un operador autorizado. Esto les permitirá entregar correspondencia, papelería, paquetería y productos adquiridos por comercio electrónico, así como documentos como tarjetas de crédito y pasaportes.