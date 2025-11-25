Cambió el plazo fijo: cuánta plata se gana depositando $250.000 a 30 días

Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.

Plazo Fijo inversiones tasas de interes El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Cuánto dinero se gana con un depósito de $250.000 en un plazo fijo a 30 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $250.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, o más, lo adecuado es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.