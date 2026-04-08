Avanza un acuerdo judicial para que Dioxitek continúe operando tres años más en Córdoba

Dioxitek-cnea El trabajo de Dioxitek es clave para alimentar a los reactores de las centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse.

De concretarse, el entendimiento permitirá garantizar la producción de dióxido de uranio prevista por la empresa, un insumo clave para avanzar hacia el autoabastecimiento nacional de combustible destinado a las centrales nucleares argentinas.

Asimismo, el acuerdo contempla la continuidad del plan de inversiones, orientado a optimizar la operación, elevar los estándares de seguridad de la planta cordobesa y aumentar su capacidad productiva.

Otro de los puntos destacados es la estabilidad laboral, ya que la prórroga contribuiría a asegurar la continuidad de los puestos de trabajo del personal de la compañía.

Dioxitek El dióxido de uranio es un insumo clave para avanzar hacia el autoabastecimiento nacional de combustible destinado a las centrales nucleares argentinas.

En paralelo, Dioxitek analiza alternativas para iniciar las obras en Formosa y completar la nueva planta dentro de los plazos establecidos, con el objetivo de fortalecer el agregado de valor en la cadena de suministro de combustible nuclear en el país.

Dioxitek es una sociedad anónima de capital estatal y la única instalación en el país capaz de purificar el uranio y transformarlo en dióxido de uranio. Este polvo negro es el "corazón" de las pastillas que alimentan los reactores de nuestras tres centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse.