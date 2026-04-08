Avanza un acuerdo judicial para que Dioxitek continúe operando tres años más en Córdoba

Un acuerdo preliminar avanza en el ámbito judicial para extender la permanencia de la empresa Dioxitek en la provincia de Córdoba por un período de tres años, con la posibilidad de una prórroga sujeta a evaluación judicial.
La eventual extensión dependerá del grado de avance del proyecto de la Nueva Planta de Uranio (NPU), detallaron.
En ese marco, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de mayo, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia destinada a la homologación del acuerdo definitivo.
De concretarse, el entendimiento permitirá garantizar la producción de dióxido de uranio prevista por la empresa, un insumo clave para avanzar hacia el autoabastecimiento nacional de combustible destinado a las centrales nucleares argentinas.
Asimismo, el acuerdo contempla la continuidad del plan de inversiones, orientado a optimizar la operación, elevar los estándares de seguridad de la planta cordobesa y aumentar su capacidad productiva.
Otro de los puntos destacados es la estabilidad laboral, ya que la prórroga contribuiría a asegurar la continuidad de los puestos de trabajo del personal de la compañía.
En paralelo, Dioxitek analiza alternativas para iniciar las obras en Formosa y completar la nueva planta dentro de los plazos establecidos, con el objetivo de fortalecer el agregado de valor en la cadena de suministro de combustible nuclear en el país.
Dioxitek es una sociedad anónima de capital estatal y la única instalación en el país capaz de purificar el uranio y transformarlo en dióxido de uranio. Este polvo negro es el "corazón" de las pastillas que alimentan los reactores de nuestras tres centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse.